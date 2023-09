Una speciale carrozzina a 3 ruote per il giovane disabile: così potrà correre le gare di podismo

Una vera 'spinta' di cuore. Il Club 41 Riccione, in stretta collaborazione con l’Associazione Cattolica per la Tanzania capitanata dal dottor Lugli, hanno portato a termine una velocissima opera solidale a tre ruote. Domenica 10 settembre, alla presenza degli amici Gianluigi Durante (presidente Club41), Giorgio Selva (socio Club41) e dello “spingitore” Manuel Calanca, è stata donata una carrozzina al giovane Maruan Paul Bitar, un dolce ragazzo di origini rumene ma da sempre in Italia, con totale invalidità, cosi da consentigli di partecipare a spensierate ma 'impegnative' manifestazioni podistiche.

Importante in questi casi è la qualità del mezzo sia per la sicurezza di chi ci dovrà salire che per la facilità per chi la dovrà governa. Grazie alla DERTB, con Federico Sacchi e Alberto Romualdi, tutto questo è diventato realtà. "Non tutti sapevamo che tra Rimini e Riccione vivono angeli di grande umanità che si prodigano nell’affiancare persone affette da disabilità, spingendo le loro carrozzine per tutto il percorso della corsa, come la mezza maratona “Alzheimer” svoltasi a Cesena - spiegano i promotori della donazione - E’ un’azione di grande cuore in quanto questi spingitori, non solo si fanno carico della fatica sportiva ma assistono questi ragazzi per l’intera giornata, prendendoli e riportandoli alle loro famiglie dopo gli eventi".

"Questa che sembra una semplice operazione, in realtà pone questi volontari davanti a tutte le sfide che questi grandi handicap presentano ma permettono a queste anime, cariche di sorrisi, la possibilità di uscire dalle mura domestiche consentendo loro di vivere delle ore in allegra spensieratezza in mezzo alla gente. La cornice che anima i lati del percorso delle gare podistiche è carica di spettatori che salutano ed incoraggiano questi atleti e i ragazzi speciali per regalargli così un momento di attenzione e di coinvolgimento in un momento di puro divertimento - concludono - La carrozzina, donata dalle due realtà della Romagna del sud, è stata appositamente costruita per Paul e, grazie alla qualità dei materiali, renderà più facile anche l’opera di Manuel e dei suoi colleghi spingitori sui tracciati cittadini. Siamo certi che, al prossimo traguardo, Paul potrà meritare la medaglia al collo".