Università in festa, per accogliere gli studenti al via Alma Mater Fest e la Notte dei Ricercatori

Un calendario fitto di appuntamenti, tra incontri, dibattiti, musica, sport, attività di orientamento, visite guidate, giochi e momenti di condivisione e socializzazione. Dal 27 settembre al 2 ottobre va in scena Alma Mater Fest, il grande evento – organizzato dall’Università di Bologna in collaborazione con il Cusb Centro Universitario Sportivo Bologna – finalizzato ad accogliere le studentesse e gli studenti dell’Alma Mater con iniziative e attività gratuite nei Campus di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. A Rimini, l’evento inaugurale si svolgerà mercoledì 27 settembre, alle ore 17.30, con lo spettacolo teatrale "Creattivati tu! Percorso semiserio per liberare il proprio genio", seguito da un aperitivo con accompagnamento musicale, presso la Cineteca comunale di Via Gambalunga 27.

Lo spettacolo, ideato e realizzato dagli artisti locali Francesco Montanari, Roberto Ballestracci e Marco Mantovani, sarà introdotto dai saluti istituzionali della presidente di Campus Alessia Mariotti, del sindaco del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad, della dirigente di Campus Antonella Mattioli, oltre ai rappresentanti di ER.GO, di UniRimini e della comunità studentesca.

Durante la rappresentazione, un motivatore si interrogherà su come funzioni il processo che porta un essere umano a concepire un'idea nuova. Cercherà, come ogni motivatore sa fare, di stimolare il processo creativo di tutti i presenti percorrendo la storia della creatività, dall'età della pietra all'intelligenza artificiale. Cercherà di smontare il mito del "genio", la figura preconcetta di un individuo speciale che forza i limiti imposti dalla sua dotazione di specie e compie un salto epocale, portando altrove la conoscenza umana. Sosterrà che la figura del genio è sopravvalutata, ogni essere umano, ha tutto ciò che gli serve per sviluppare un pensiero creativo, al pari di Picasso e di Mozart: la differenza tra uno di questi uomini e tutti gli altri la fanno semmai le circostanze ambientali, le ore a disposizione, la strumentazione, i dati di cui dispone e di certo la calma.

Lo spettacolo è gratuito e aperto anche alla cittadinanza. Per partecipare è necessario iscriversi online sul sito di Alma Mater Fest. Durante l'evento sarà presente un desk dell'associazione studentesca Erasmus Student Network – Rimini. Banchetti informativi e visite guidate permetteranno di conoscere i servizi universitari e quelli offerti dalla città di Rimini. Un tour guidato di un’ora farà esplorare il Campus e il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita. Tra le varie proposte orarie dei tour, due di questi, quello del 29 settembre ore 15 e del 2 ottobre ore 16, saranno aperti anche alle scuole superiori.

Le visite guidate, invece, condurranno studentesse e studenti universitari alla scoperta di alcuni luoghi della città: il Fellini Museum; le sale antiche della biblioteca Gambalunga; la Rimini Romana e Malatestiana. Si potrà anche imparare a fare una piadina come una vera Azdora romagnola, partecipando al laboratorio di piadina romagnola, giovedì 28 settembre, alle ore 15 presso il Cortile Alberti in Piazzetta Teatini, 13 (in caso di pioggia l’attività sarà in Aula Angherà, 3).

Ad arricchire il programma riminese, nel pomeriggio di domenica 1 ottobre, l’Associazione studentesca Erasmus Student Network – Rimini proporrà l’International pic-nic. Un momento di convivialità durante il quale studentesse e studenti provenienti da tutto il mondo potranno scambiarsi consigli, assaggiare sapori di altre terre, ascoltare suoni e confrontarsi con culture differenti.

La Festa si concluderà lunedì 2 ottobre, alle ore 18, presso la Biblioteca del Campus con l’evento “Letture sceniche in biblioteca”. Studentesse e studenti del Campus daranno voce al tema della Global Citizenship Education (di cui Unibo ha una cattedra Unesco a Rimini), declinato sulla Peace Education intesa come dovere civico, condiviso attraverso lo stage reading di poesie in lingue diverse. La lettura sarà accompagnata da mimica contestuale e da musica live, utili alla traduzione delle emozioni dei testi letti.

Nel corso di Alma Mater Fest, le studentesse e gli studenti potranno cimentarsi nelle numerose attività sportive organizzate dal CUSB, come i corsi fitness, gli sport di squadra e di provare la nuova palestra Alma Gym. Quest’anno, venerdì 29 settembre, contestualmente ad Alma Mater Fest si svolgerà anche la Notte dei Ricercatori.

Alma Mater Fest è un progetto dell’Università di Bologna sviluppato in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo Bologna - CUSB, con il contributo di ER.GO Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna, insieme al supporto e patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Bologna, Imola Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini. Partner della manifestazione sono Macron, Technogym e Matteiplast.