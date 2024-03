Uova contro portoni e finestre, raffica di denunce. I cittadini stufi: "Sono dei veri vandali"

Gli episodi, periodicamente, si continuano a sommare. Delle vere e proprie bravate di cattivo gusto. La zona di San Giuliano continua a essere colpita da dei vandali che nel cuore della notte si divertono nel lanciare le uova contro le abitazioni. L’ultimo episodio segnalato risale alla notte tra sabato e domenica. La modalità è sempre la solita, come denunciano stufi i cittadini: uova contro portone e finestre delle case. Secondo alcuni testimoni si tratta di ragazzini, spesso incappucciati, che si scatenano per poi darsi alla fuga. Diversi casi sono già stati segnalati anche alle forze dell’ordine. Le vie prese maggiormente di mira sono via Ghisleri, via Zavagli, via Treves e Coronelli. Notevoli sono i danni, per via delle pareti che talvolta richiedono una nuova tinteggiatura. Le denunce presentante sarebbero complessivamente oltre una decina. E i cittadini, anche attraverso i social, ora promettono di intensificare le ronde per fermare i responsabili.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp