Le uova di Pasqua del Gruppo Maggioli ai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica

Anche quest’anno Gruppo Maggioli è lieto di partecipare attivamente all’iniziativa solidale promossa dall’Istituto Oncologico Romagnolo, con l’obiettivo di donare un momento di dolcezza ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale “Infermi” di Rimini grazie alla consegna delle uova pasquali ai giovani pazienti ricoverati.



Un gesto di vicinanza e solidarietà ormai rituale al quale il Gruppo Maggioli - da sempre particolarmente vicino alle tematiche sociali - ha aderito con entusiasmo per il quarto anno consecutivo, lanciando un messaggio tangibile di sostegno e vicinanza verso la comunità locale e i suoi membri più fragili, a supporto di una delle eccellenze sanitarie del territorio.



«Siamo davvero felici di aver aderito anche quest’anno alla Pasqua Solidale dello IOR. – ha commentato Cristina Maggioli, Consigliere Delegato alle Risorse Umane di Maggioli – Per la nostra Azienda è fondamentale sostenere le attività promosse da una realtà così importante per il nostro territorio, contribuendo a portare un sorriso a chi ne ha più bisogno. Questa è la vera essenza della solidarietà: unire le persone attraverso semplici gesti di gentilezza e condivisione. Grazie a questa iniziativa esprimiamo la nostra vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, cogliendo l’occasione di ringraziare tutto il personale medico e infermieristico».

Un'occasione di festa anche per chi sta male

«La Pasqua dev’essere un’occasione di festa anche e soprattutto per quelle persone costrette in un reparto oncologico per curare la tipologia di cancro che più di tutte ha un impatto negativo sull’intero nucleo famigliare, quella che colpisce i più piccoli – spiega Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale IOR – questo dono, piccolo ma significativo, vuole quindi essere un gesto di vicinanza ai genitori e ai bambini presenti nel reparto di Oncoematologia Pediatrica di Rimini, per far loro sentire la nostra totale vicinanza. Siamo certi che anche chi è costretto, in questo periodo di feste, a vivere in ospedale, troverà all’interno del reparto momenti di normalità, di felicità e di condivisione, soprattutto grazie all’estrema bravura della Responsabile, la dott.ssa Roberta Pericoli, e di tutto il suo staff, un’autentica eccellenza di cui l’Ospedale “Infermi” può vantarsi. Al nostro fianco, in questa iniziativa, ritroviamo come da tradizione un’altra eccellenza romagnola, il Gruppo Maggioli: un’azienda non partner ma amica, da sempre estremamente sensibile alla causa della lotta contro il cancro sul nostro territorio, specie quando questa malattia colpisce i più piccoli. Non posso far altro che ringraziarli di cuore per questa nuova dimostrazione di condivisione di ideali».

Il Gruppo Maggioli

Maggioli è una Family Company che, in oltre 100 anni, ha costruito e sviluppato competenze e soluzioni di eccellenza per supportare Pubblica Amministrazione, Aziende e Liberi Professionisti in ogni loro necessità professionale. “Innovatori per tradizione” è la definizione che meglio esprime i valori alla base della cultura organizzativa del Gruppo e sintetizza la strategia di consolidamento della leadership nel mercato ICT italiano e dello sviluppo internazionale che pone una forte attenzione alla Responsabilità Sociale, al fine di fornire un contributo al miglioramento e valorizzazione sociale, culturale, economico e ambientale in tutti i territori in cui è presente. Creare valore condiviso è la bussola che orienta il Gruppo nel rapporto con collaboratori, fornitori, Istituzioni, con la comunità ed al suo interno, investendo sul talento. Il Gruppo Maggioli è, infatti, in costante crescita ed oggi può contare su una squadra di oltre 2.900 persone, con più di 60 sedi operative e tecnico-commerciali in tutto il territorio italiano, in Spagna, Belgio, Grecia e Colombia, per presidiare tutta l’America Latina. Maggioli pone una particolare sensibilità verso i propri dipendenti che gli ha permesso di confermare il Certificato d’Eccellenza Etica del Lavoro rilasciato da EthicJobs.