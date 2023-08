In vacanza da 30 anni nella Regina dell'Adriatico, una turista tedesca torna anche per la luna di miele

La sindaca Franca Foronchi ha premiato, in sala giunta, Elisabeth Densing con la pergamena “Amici di Cattolica”. La turista, di origine tedesca, ha scelto la città per il proprio viaggio di nozze assieme al neo sposo Andreas. La famiglia della signora Densing trascorre le proprie vacanze a Cattolica da 31 anni e anche in un’occasione così speciale, lei non ha avuto alcuna esitazione, e ha preferito Cattolica a ogni altra meta. “Sono molto affezionata a Cattolica per questo ho scelto di trascorrere qui il mio viaggio di nozze. I primi anni sono venuta qua con i miei genitori e ho così tanti ricordi belli di quelle vacanze, che ne voglio creare di nuovi insieme a mio marito Andreas. All’Hotel Pacific ho trovato quella che per me è una seconda famiglia, ogni anno mi accolgono con un affetto travolgente, sorrisi e caldi abbracci, e per me e Andreas non ci sono stati dubbi: era Cattolica la città perfetta per la nostra luna di miele, da nessun’altra parte saremmo stati coccolati e amati così”.

“Vedere Elisabeth commossa, - sottolinea la sindaca Foronchi - mentre ricordava gli anni trascorsi qui a Cattolica, mi ha resa veramente orgogliosa della nostra città. La nostra vera forza è senza dubbio l’accoglienza, i servizi e l’offerta che ogni anno cerchiamo di garantire ai nostri turisti. Imprenditori come la signora Magnani, titolare dell’Hotel Pacific, che coccolano i propri ospiti in ogni momento della vacanza, e non solo, sono un valore aggiunto per tutti noi. Ho invitato Elisabeth e Andreas a tornare a trovarmi anche il prossimo anno per continuare questa bella amicizia con la nostra città”.