In vacanza da 52 anni a Cattolica, alla fine compra un appartamento e dona un quadro alla città

Un regalo speciale per la sindaca di Cattolica donato dalla signora Anna Maria Vitrani. Un quadro con la scritta “Tin Bota” e gli occhi di Cubia realizzato con mosaici della città di Cattolica collezionati dalla signora. L’affezionata turista originaria di Torino viene in vacanza a Cattolica da 52 anni dove ha comprato un appartamento. “Ho avuto il piacere di assistere a tutte le evoluzioni della città, da quella più contadina con i mercati dei produttori locali a quella attuale che per me è meravigliosa e come una seconda casa”.

“Quello della signora Vitrani – commenta la sindaca – è un regalo molto apprezzato che appenderò sicuramente nel mio ufficio. È un vero piacere ricevere questi segnali di vicinanza da parte dei nostri affezionati turisti, anche nei momenti più difficili ci sono sempre vicini e questo regalo ne è la prova. Sono stata veramente felice di accoglierla nel mio ufficio e di farle scoprire il Palazzo Comunale che è sempre una gradita sorpresa per i nostri turisti”.