La valorizzazione del verde pubblico di Montecopiolo esempio di buona pratica al progetto Gift

La Provincia di Rimini ha partecipato con propri rappresentanti al primo seminario internazionale organizzato nell'ambito del progetto Gift, finanziato dal programma europeo Interreg Europe, di cui è partner di progetto.

Il progetto Gift, che mira al miglioramento e all'implementazione di politiche e buone pratiche nella gestione delle Infrastrutture Verdi locali, ha visto l'organizzazione online del seminario dall'Università di Riga (Lettonia), in qualità di Advisory Partner del progetto. Durante l'evento, ogni partner di progetto ha avuto l'opportunità di presentare e illustrare buone pratiche locali nella gestione delle infrastrutture Verdi, mettendo in evidenza l'efficacia di tali pratiche nel miglioramento della biodiversità.

La Provincia di Rimini ha scelto di condividere come esempio di buona pratica locale le attività di rivalorizzazione del verde pubblico intraprese dal Comune di Montecopiolo.

Il vice sindaco di Montecopiolo Giancarlo Ghiselli ha illustrato le attività svolte in un'area boschiva di 24 ettari prospiciente il parco comunale di Monte Montone, a lungo trascurata. Queste attività hanno incluso la pulitura e la sistemazione dell'area boschiva, rendendola ora accessibile al pubblico.

Utilizzando parte del legname di recupero, sono state realizzate panchine, staccionate e casette per uccelli e insetti, compresi dei beehotel, rifugi per api, che hanno favorito la ripopolazione e la impollinazione di fiori selvatici. In particolare, sono riapparse alcune specie di orchidee selvatiche che stavano scomparendo localmente, dimostrando il contributo di tali attività al miglioramento della biodiversità. Inoltre, il bosco è ora utilizzato per attività didattiche con i bambini delle scuole, visite guidate e attività sportive e meditative, riaprendosi ad un utilizzo che per lungo tempo si era interrotto.

L'intervento della Provincia ha ricevuto l'apprezzamento degli oltre 70 partecipanti al seminario. Altri due seminari internazionali sono in programma nell'ambito del progetto Gift, uno online e uno presso l'Università di Riga.