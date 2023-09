Valutazione di tre “bike-smile”, anche nel 2023 Santarcangelo è Comune ciclabile Fiab

Nella settimana europea della mobilità, giovedì (21 settembre) la sindaca Alice Parma e la vicesindaca con delega alla Mobilità e all’Ambiente, Pamela Fussi, hanno ricevuto dal presidente di Fiab Rimini, Valerio Benelli, la bandiera simbolo del riconoscimento di Comune ciclabile. Confermata anche per il 2023 la valutazione di tre “bike-smile” su cinque – in linea con quella degli scorsi anni – che premia l’impegno dell’Amministrazione comunale nel consolidamento e nell’estensione della rete di percorsi ciclopedonali sul territorio santarcangiolese.

Nata per incentivare lo sviluppo di politiche di mobilità lenta, ComuniCiclabili è l’iniziativa nazionale lanciata da Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) che attesta il grado di “ciclabilità” dei Comuni assegnando, sulla base di diversi parametri, un punteggio da 1 a 5 poi indicato sulla bandiera gialla con il simbolo dei bike-smile. Le aree di valutazione riguardano la “mobilità urbana” (ciclabili urbane/infrastrutture, moderazione traffico e velocità), la “governance” (politiche di mobilità urbana e servizi) e la “comunicazione e promozione”, mentre non è obbligatorio per la valutazione d’accesso il requisito nell’area “cicloturismo”.

“La consegna della bandiera di Comune ciclabile è stata occasione per fare il punto sulla rete della mobilità sostenibile di Santarcangelo – dichiarano sindaca Parma e vicesindaca Fussi – che anche grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr si espanderà significativamente nei prossimi mesi. Mentre procedono i lavori per collegare al centro le frazioni di San Martino e Sant’Ermete, infatti, una serie di accordi pubblico-privato siglati nell’ambito del Poc porterà nuovi percorsi ciclopedonali a San Vito, sulla via Emilia e lungo il tracciato dell’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino. La progettazione dei tratti non ancora realizzati o di prossima realizzazione – concludono sindaca e vice – ci consentirà inoltre di ricercare ulteriori fondi sovraordinati, in modo da integrare le disponibilità economiche dell’Amministrazione comunale con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza sempre più possibilità per scegliere di muoversi in maniera sostenibile”.