Variante alla Statale 16, Coldiretti: "Contrari alla proroga della Via, non si tutelano le aziende agricole"

"Da oltre 10 anni sul comparto agricolo di Rimini Nord aleggia la spada di Damocle della nuova SS16 e il non rinnovo della proroga della Via era auspicabile per bloccare una infrastruttura che una volta realizzata comporterebbe la scomparsa di un importante comparto produttivo di Rimini". A dirlo in una nota stampa, e a spiegare le sue ragioni, è la Coldiretti di Rimini.

"Poche parole sono state spese riguardo alla tutela delle aziende agricole, che riguardano modifiche sulla viabilità secondaria riducendo l’impatto di alcune opere, di fatto un palliativo che non eviterebbe la distruzione di un territorio rurale al alta vocazione produttiva soprattutto nella zona di Bellaria – Rimini Nord".

"Ancora una volta, quindi - evidenzia il presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi - appare chiaro come il ‘cosiddetto sviluppo’ si realizzi sempre e solo a scapito delle aree rurali, considerate di fatto come serbatoio residuale per altri usi, e non invece come opportunità ultima per rendere più sostenibile e a misura d’uomo un sistema insediativo ormai ad altissimo impatto ambientale, qual’ è quello riminese. Nonostante le tante dichiarazioni su sviluppo sostenibile, qualità ambientale, stop al consumo di suolo, il progetto proposto non fa che incentivare l’occupazione squilibrata delle poche aree libere rimaste, a vantaggio esclusivo della cementificazione”.

"Si persegue, dunque – precisa il direttore di Coldiretti Rimini Alessandro Corsini - con un modello di ‘sviluppo’ anti-storico, il cui essere ormai fuori dal tempo è stato evidenziato ancora di più dalla pandemia globale con la quale stiamo tuttora convivendo, durante la quale è emersa in tutta la sua forza l’importanza dell’agricoltura e del lavoro dei tanti coltivatori, allevatori, produttori agricoli che nonostante le difficoltà legate al lockdown hanno continuato giorno e notte a lavorare per garantire beni di prima necessità e sostenere il territorio".

"E’ quindi indispensabile – ribadisce il direttore Corsini - che le strategie di sviluppo vengano riviste considerando l’agricoltura allo stesso livello delle altre attività economiche che di certo non deve fermarsi a causa di un’infrastruttura che la danneggi come parte professionale".

"L’agricoltura - spiega Giorgio Ricci, vice Ddrettore di Coldiretti Rimini – nonostante difenda il lavoro dei giovani, tuteli e valorizzi il Made in Italy agroalimentare anche in ottica turistica, rischia ancora una volta di essere messa da parte: l’unica strada che porta sviluppo, crescita sociale e rilancio economico non può essere la nuova SS16 così come pensata".

"Precedenti statistiche erano chiare ed evidenziavano che la nuova SS16 e le sue opere collaterali impattavano per circa il 94% su suoli agricoli e coltivabili, si dovrebbero pertanto efficentare infrastrutture esistenti e/o valutare il potenziamento di mobilità alternative come le linee ferroviarie; considerando l’agricoltura parte attiva nel sistema del nostro patrimonio economico, in una parola – prosegue Ricci – per crescere e per farlo in maniera sostenibile dobbiamo consolidare tutti insieme quell’economia circolare e virtuosa che rende unico il nostro territorio".

"In conclusione – afferma il presidente Cardelli Masini Palazzi – riteniamo necessario che tutte le Amministrazioni (Provinciale e Comunali) nonostante la proroga della VIA abbiano il coraggio di riconsiderare l’attuale progettazione e prendano formale impegno al fine di tutelare tutte le aree ad alta produzione e reddito agricolo interessate prevedendo, quindi, un tracciato meno impattante".