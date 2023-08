Veniva in vacanza da bambino e ora porta tutta la sua famiglia. "Siamo innamorati di Cattolica"

L’assessore ai Servizi Socio-sanitari Nicola Romeo ha ricevuto nella sala giunta di Palazzo Mancini il signor Gianluca Cangioli, insieme alla moglie Elena e alla figlia Lisa, per la consegna della pergamena di “Amici di Cattolica”. Dal 1975, ogni anno il signor Cangioli infatti passa le sue vacanze estive a Cattolica, inizialmente con i genitori, poi con la famiglia che nel corso degli anni si è allargata. “Cattolica è per noi come una seconda casa dove trascorrere in serenità il mese di agosto, noi e le nostre figlie abbiamo creato relazioni e rapporti di amicizia nel tempo tanto, che ci portano tornare anche durante l’inverno e le vacanze di Natale. Io ed Elena amiamo andare in bicicletta e questo territorio ci permette di scoprire luoghi fantastici a sole due “pedalate” dal mare”.

“Una vera gioia per me incontrare i nostri turisti “fedeli”. - afferma l’assessore Romeo - Portano nei loro cuori tanti ricordi della nostra città, che raccontano con occhi lucidi. Qui trascorrono momenti di svago e, come nel caso della famiglia Cangioli, stringono rapporti e coltivano relazioni che portano poi avanti nel tempo, segno che la nostra è una comunità che accoglie e che fa sentire chi trascorre qui le proprie vacanze come in famiglia”.