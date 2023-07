Il vescovo Anselmi incontra i giovani nei "lunedì di Viserba", appuntamento in piazza Pascoli

“Cari giovani, siate felici” è il titolo dell’incontro in programma in piazza Pascoli, a Viserba di Rimini, lunedì 3 luglio (ore 21), nell'ambito del ciclo “I lunedì di Viserba” organizzato dalla parrocchia di Santa Maria a Mare in collaborazione con Missio e Ufficio di pastorale giovanile e vocazionale della Diocesi di Rimini. Questa seconda serata del ciclo dei tradizionali incontri estivi abbraccia in pieno l’argomento scelto dagli organizzatori per la 14esima edizione citando una frase di don Antonio Mazzi: “Se grandina a primavera. Amare ed educare gli adolescenti in un tempo di crisi”.

Protagonista della serata è il Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, che, per la sua storia di catechesi nella diocesi di Genova, gli incarichi nella Pastorale giovanile nazionale, e da quanto esternato in varie occasioni da quando è arrivato a Rimini, ha sempre dimostrato grande attenzione al tema giovanile. Un vescovo che ama lo sport, con un passato da scout, già responsabile della Pastorale giovanile a livello regionale e nazionale, che si sposta agevolmente in scooter e in bicicletta, che accoglie Vasco Rossi nella sua Diocesi con una “lettera aperta” sui giovani. L'invito è quindi rivolto non solo ai giovani, ma anche a chi interagisce con loro: genitori, insegnanti, educatori e tutti coloro che hanno a cuore il mondo dei giovani. L’appuntamento è alle ore 21, in caso di maltempo si terrà all’interno della chiesa di Santa Maria a mare.

“I Lunedì di Viserba” edizione 2023 si compone di 10 incontri, fino al 28 agosto. Saranno ospiti tra gli altri il noto economista Luigino Bruni (“I giovani faranno profezie se i vecchi faranno sogni”, 10 luglio); Stefano Zamagni (“I giovani e il lavoro”, 7 agosto); il giornalista di Radio Vaticana Filomeno Lopez; lo psicoterapeuta Alberto Pellai (“Ragazzo mio. Educare all’amore, agli affetti e ai sentimenti gli uomini e le donne di domani”, 21 agosto).

Nel programma c’è spazio anche per una riflessione sulla transizione ecologica (“Il mondo che lasciamo ai nostri figli”, col dott. Luca Fiorani, 24 luglio), la musica (l’Orchestra Viserbese diretta dalla prof Gorana Cehic, 17 luglio; “Sguardo di cielo”, concerto di Daniele Ricci, 28 agosto), le esperienze significative sul territorio (“Anche per i ragazzi difficili c’è speranza”, 31 luglio), e le testimonianze e il dialogo con i ragazzi di ritorno dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, lunedì 14 agosto.