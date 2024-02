Il Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, ha nominato il nuovo presidente diocesano dell'Azione Cattolica di Rimini per il triennio 2024/2026. Si tratta di Alberto Cavalli, 38 anni, sposato, con due figli, dipendente del Comune di Coriano.

Formatosi nell’Azione Cattolica della Parrocchia Nostra Signora di Fatima di Rivabella, ha svolto per circa dieci anni servizio educativo parrocchiale con i ragazzi delle superiori e nel triennio 2011/2013, sempre a Rivabella, ha svolto il ruolo di presidente parrocchiale di Azione Cattolica. A livello diocesano ha ricoperto per diversi mandati il ruolo di consigliere diocesano e nel triennio 2017/2019 è stato vice responsabile diocesano per l’Acr. Ha una laurea magistrale in Conservazione dei Beni culturali e un Master in Fundraising per il Non-profit. Vive a Montescudo – Monte Colombo e presta servizio in un gruppo adulti della Parrocchia San Giovanni Battista di Monte Colombo.