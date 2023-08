Via le barriere e maggiore sicurezza, inaugurato il nuovo ufficio postale

Completato il trasferimento di apparecchiature e documentazione dalla vecchia alla nuova sede di piazza Malatesta 17, inaugura il nuovo ufficio postale di Verucchio. La nuova sede dell’ufficio, maggiormente accogliente per il pubblico, è caratterizzato dall’eliminazione delle barriere tra personale e clientela, particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza, con la quasi totale eliminazione del contante dai banconi grazie a dispensatori di denaro a tempo, il monitoraggio continuo della sala al pubblico attraverso centri di controllo remoti e telecamere, la totale visibilità dall’esterno con vetrine più ampie e trasparenti e l’ingresso con porta blindata antisfondamento. La sede è priva di barriere architettoniche.

“E’ con grande soddisfazione che siamo qui a inaugurare il nuovo ufficio postale nel cuore di piazza Malatesta, già attivo da qualche giorno. Un momento istituzionale simbolico ma fortemente voluto, visto quello che rappresenta questo spazio per la nostra comunità. Sono stati anni difficili quelli del covid, con il servizio postale garantito superando diverse difficoltà. Ringraziamo quindi Poste Italiane per aver accolto il nostro invito a ricercare un nuovo spazio più idoneo, in un’interlocuzione costante e sempre corretta in questi anni - dichiara la sindaca Stefania Sabba -. Per sua natura, il centro storico del nostro paese, per vivere ed essere accogliente per residenti soprattutto i più anziani e i turisti, ha bisogno di servizi e quello postale, con tutte le operazioni che garantisce, è davvero fondamentale e oggi, nella nuova sede, diventa un vero e proprio punto di riferimento per tutti”.

Il nuovo ufficio postale di Verucchio soddisfa, in un ambiente più confortevole, tutte le richieste di servizi postali e finanziari, garantendo una volta a settimana la presenza di una specialista consulente mobile. La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.