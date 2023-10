Via libera dalla Banca d'Italia, autorizzata la fusione tra Cherry Bank e Banca Popolare Valconca

Via libera dalla Banca d'Italia alla fusione. Cherry Bank e Banca Popolare Valconca comunicano che la Banca d’Italia con provvedimento datato 17 ottobre ha autorizzato l’operazione di fusione tra le due banche. L’autorizzazione conferma termini e condizioni della fusione per incorporazione di Banca Popolare Valconca in Cherry Bank, concordati tra le due banche nell’Accordo Quadro dello scorso 1° giugno.

La Banca d’Italia ha altresì rilasciato l’autorizzazione alla convocazione, da parte dei Commissari straordinari, dell’assemblea dei soci di Banca Valconca che dovrà approvare la fusione e che si terrà indicativamente entro la fine del prossimo novembre.

Per Banca Popolare Valconca si tratta di un ulteriore e importante passo avanti – dopo la selezione del partner da parte dei Commissari e la sottoscrizione dell’Accordo Quadro dello scorso giugno - nel percorso di soluzione della crisi avviato con la sottoposizione dell’intermediario alla procedura di amministrazione straordinaria nel dicembre 2022.

La fusione con Cherry Bank consentirà a Banca Popolare Valconca di recuperare redditività e sostenibilità e di ripristinare i buffer patrimoniali, ad oggi erosi sotto i limiti regolamentari. Nell’integrarsi con una banca specializzata, capace di intercettare opportunità di mercato a elevata marginalità, la Valconca manterrà i suoi tratti distintivi di banca a forte radicamento territoriale, continuando a operare con il proprio marchio a sostegno delle famiglie, delle imprese e dell’intera comunità locale.

Per Cherry Bank l’operazione, che nasce da solide motivazioni di carattere industriale, rappresenta una accelerazione del percorso avviato con l’integrazione del Banco delle Tre Venezie avvenuta nel 2021, confermando la capacità di cogliere le sfide del mercato, nel quale il retail commercial banking torna a giocare un ruolo chiave.

“Siamo molto soddisfatti per questa importante tappa nella realizzazione della mission strategica che ci è stata affidata dieci mesi fa e che stiamo portando avanti anche grazie agli incoraggiamenti e al sostegno dei soci e dei clienti della Banca e alla collaborazione di tutto il personale. Siamo convinti che la fusione con Cherry consentirà di generare valore nel lungo termine per gli azionisti e per il territorio in cui la Banca opera” hanno affermato i Commissari Straordinari Livia Casale e Francesco Fioretto.

Il comunicato della Fabi

Dichiarazioni della segretaria provinciale della Fabi di Rimini, Maria Cristina Magnani, a seguito della comunicazione di Banca d’Italia su operazione Banca Popolare Valconca e Cherry Bank. “Come sindacato delle Lavoratrici e dei Lavoratori più rappresentativo, rispettiamo il percorso istituzionale e societario. Tuttavia, vogliamo essere partecipi dei possibili effetti che ci saranno sulle persone che lavorano nelle Banche coinvolte e gli sviluppi che coinvolgeranno il territorio. Ci aspettiamo un progetto industriale chiaro e di poter avviare un percorso che porti, nel più breve tempo possibile, le necessarie risposte alle persone che rappresentiamo”.