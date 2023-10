Viaggia sulla E45 con 30 chili di droga nel baule, i panetti erano destinati alla piazza di Rimini

Lo avevano notato correre in auto nei pressi di Sansepolcro: insospettiti gli agenti della Squadra Mobile di Arezzo hanno deciso di seguirlo. È stato così che, una volta entrati nella E45, all'altezza di Mercato Saraceno, insieme ai colleghi della Polizia Stradale, lo hanno fermato e hanno scoperto che viaggiava con un carico di droga. A finire nei guai un 20enne frusinate che è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. La vicenda è accaduta la notte tra mercoledì e giovedì. La notizia è riportata da ArezzoToday.

Stando a quanto riportato dagli inquirenti, avvicinandosi all'auto gli agenti hanno subito notato il forte odore di sostanza stupefacente. Il ragazzo non si era preoccupato nemmeno di nasconderla: l'aveva posizionata nel portabagagli e sistemata in varie scatole sulle quali aveva anche indicato a quale piazza di spaccio erano destinate. La droga era suddivisa in panetti pressati e sottovuoto per un peso complessivo di poco più di 30 chili: tra le destinazioni erano presenti anche le città di Rimini, Bolzano e Torino.

Secondo le stime degli investigatori, una volta immessa sulle piazze di spaccio, tutta quella sostanza avrebbe potuto fruttare al dettaglio oltre 200mila euro. Il 20enne è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato portato nel carcere di Forlì in attesa del giudizio di convalida dell’arresto. Su di lui pende anche l'accusa di uso di banconote false e per reiterazione per guida senza patente. Già un anno fa, infatti, era stato sorpreso al volante senza averla mai conseguita.