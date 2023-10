Viaggia senza biglietto, all'arrivo degli agenti si spoglia sul treno e inizia ad aggredire la Polfer

Un intervento apparentemente di routine a bordo di un treno regionale in sosta nella stazione di Rimini si è concluso con un poliziotto contuso e uno straniero arrestato. È successo alle prime luci dell’alba di sabato (7 ottobre) quando una pattuglia della Polizia Ferroviaria è intervenuta a bordo di un convoglio a causa della presenza di uno straniero privo di titolo di viaggio e in stato di agitazione psicomotoria. All’arrivo degli agenti l’individuo si è denudato, ha iniziato a inveire contro il personale di Polizia scagliandosi contro gli operatori.

Al termine della colluttazione, nel corso della quale un agente ha riportato lesioni guaribili in 4 giorni, l’individuo è stato immobilizzato, dichiarato in arresto e trasferito alla Casa Circondariale di Rimini per i reati di resistenza, minaccia, lesioni a Pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.