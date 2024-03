Il viaggio nei quartieri di sindaca e giunta comunale prosegue alla Punta dell’Est

La sindaca Daniela Angelini e i componenti della giunta comunale di Riccione mercoledì 13 marzo incontrano la cittadinanza alle 21 nel teatro della scuola Annyka Brandi, in viale Portofino 37. Dopo i successi dei primi incontri (Villa Alta, Fontanelle, Abissinia), a cui ha sempre preso parte circa un centinaio di persone, il viaggio nei quartieri #riccionepartecipa prosegue alla Punta dell’Est. Durante l’incontro pubblico verranno presentati i progetti per la zona, gli interventi di riqualificazione, per la mobilità, il decoro urbano e la sicurezza.

Gli incontri saranno in tutto nove, toccheranno tutti i punti della città e si terranno sempre di mercoledì alle 21 fino al 17 aprile, a eccezione della riunione a San Lorenzo che sarà di martedì. Dopo l’appuntamento di mercoledì prossimo alla Punta dell’Est, #riccionepartecipa proseguirà nel mese di marzo il 19 a San Lorenzo e il 27 in Paese. Ad aprile gli incontri si terranno il 3 a Spontricciolo-Alba-Marano, il 10 Porto-Dante-Ceccarini e il 17 a Riccione Due-Tre Villaggi.