Viale Dante pedonale, Confcommercio storce il naso: "Tutto imposto, senza coinvolgere"

“Le decisioni sulla pedonalizzazione di viale Dante sono un passaggio importante per la vita di Riccione, per il turismo e per le attività economiche. Per questo – spiega il presidente della delegazione di Confcommercio Riccione, Alfredo Rastelli – riteniamo profondamente sbagliato che l’amministrazione comunale non abbia invitato a partecipare al tavolo della discussione le associazioni di categoria, che hanno ruoli e funzioni ben definiti che la sindaca conosce molto bene. Aver scelto il comitato d’area come unico interlocutore elimina dalla discussione quella visione d’insieme rispetto alle esigenze del territorio e del comparto produttivo che le associazioni hanno. Dispiace davvero essere venuti a conoscenza solo casualmente dell’incontro organizzato dal Comune su questo tema: dalla sindaca Angelini ci saremmo aspettati una sensibilità diversa rispetto ai ruoli di rappresentanza".

"Pur non condividendo il metodo scelto dall’amministrazione e auspicando che non sia già stato tutto deciso, rimaniamo disponibili e aperti a un dialogo partecipato e costruttivo su un tema che riteniamo di grande impatto e di vitale importanza per il turismo e per la città tutta, con particolare riferimento alle attività economiche che vi insistono e per la loro fruizione, siano esse pubblici esercizi, attività commerciali o di servizi. In mancanza di un incontro specifico, che comunque auspichiamo, come Confcommercio Riccione porteremo le nostre istanze e le considerazioni sull’argomento durante l’incontro conoscitivo del nuovo direttivo che avevamo già fissato con all’amministrazione”.