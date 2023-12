Videomapping con Bradipop e Velvet, Santarcangelo svela le sorprese in vista del Capodanno

Lo spettacolo di videomapping sulla facciata del palazzo municipale del visual designer Luca Agnani darà formalmente avvio alle celebrazioni del Capodanno 2024 a Santarcangelo che proseguiranno in una festa diffusa in diversi punti della città con l’intrattenimento musicale targato Bradipop Club e Velvet Rock Club. Per il secondo anno il Comune ha affidato a Città Viva la realizzazione della grande festa che prevede la mezzanotte in piazza Ganganelli e diverse iniziative diffuse nei locali del centro. Per la notte di San Silvestro, ristoranti e osterie proporranno come di consueto aperitivi e cene, piatti e drink a tema, mentre alcuni bar sono già al lavoro per organizzare animazione e musica per tutta la serata.

In piazza Ganganelli, a partire dalle ore 23,30 prenderà il via l’anteprima musicale a cura del partner storico di Santarcangelo, il Bradipop. A scandire l’inizio del nuovo anno, il saluto della sindaca Alice Parma e lo spettacolo di video mapping sulla facciata del Municipio a cura di Luca Agnani, visual designer esperto in animazione e video mapping 3D. Agnani ha iniziato dal 2010 a lavorare sulle più importanti architetture italiane ed internazionali, creando uno stile personale, colorato e pittorico che unisce la monumentale bellezza dell'architettura all'effimero della proiezione.

A seguire, i migliori deejay del Bradipop Club apriranno le danze in piazza Ganganelli con due proposte musicali: in una pista ci sarà musica italiana anni ’80 e ’90, nell’altra le sonorità afro e reggaeton. A pochi metri di distanza, nella piazzetta del Combarbio, l’animazione sarà affidata ai dj del Velvet Rock Club con Lucifer Rising (Elio), Nico Fanti e Ennio Arcangeli e una proposta musicale che partendo dal rock spazierà fra generi diversi. A queste proposte si aggiungeranno poi quelle di alcuni i locali del centro commerciale naturale.

“Ancora una volta, la città si prepara a festeggiare il nuovo anno in maniera diffusa all’interno del centro già a partire dall’aperitivo per poi proseguire con brindisi e musica fino a tarda notte grazie a Città Viva, Bradipop e Velvet”, dichiara la sindaca Alice Parma.

“Un Capodanno in un chilometro quadrato, che diventa una grande festa della comunità, e che non perde mai di vista la vocazione culturale e artistica della città. Ai bellissimi stendardi di Allegra Corbo che addobbano già scuola Pascucci, musei e altri edifici – conclude la sindaca Parma – alla mezzanotte del nuovo si aggiungerà anche il videomapping di Luca Anagni che scandirà il passaggio dal vecchio al nuovo anno attraverso un’opera artistica alternativa ai tradizionali fuochi d’artificio”.