Violenza e discriminazione transfobica, una serata di riflessione insieme all'Arcigay di Rimini

Il 20 novembre è il giorno del TDoR, Transgender Day of Remembrance, giornata internazionale a ricordo delle vittime dell'odio Transfobico. Nasce a San Fancisco, nel 1999, in ricordo dell'assassinio, ancora senza colpevoli, di Rita Hester, donna transgender Afro-Americana. La commemorazione si è rapidamente diffusa in tutto il mondo come momento di riflessione e commemorazione. Il gruppo T e nonbinary di Arcigay Rimini "Alan Turing" promuove una serata di riflessione e discussione sulla transfobia e l'odio transfobico nella serata di mercoledì 22 novembre, dalle 20,30 alle 22,30, presso la sala della Cineteca di Rimini in via Gambalunga 27.

L'incontro prenderà il via da una rassegna dei numeri, ancora altissimi, della violenza e della discriminazione transfobica (quest'anno sono 321 gli omicidi riportati di persone trans) e verranno esplorati i fatti di cronaca avvenuti a Rimini, ma verranno anche raccontate le azioni, i progetti e le iniziative che sul territorio stanno contribuendo a contrastare e prevenire gli atti di odio e violenza nei confronti delle persone trans.

Con la conduzione di Ilaria Fiorini di Arcigay Rimini si affronterà il confronto con il prezioso contributo di numerosi ospiti tra cui Enea Conti giornalista del Corriere della Sera e di Chiamamicittà; Elvira Ariano, psicologa di "Rompi il Silenzio" centro antiviolenza contro le donne; Christian Guidi, avvocato di Arcigay Rimini; la prof. Fabiola Perazzini precorritrice dell'adozione della carriera alias per giovani trans nelle scuole superiori riminesi; Stefano Mazzotti imprenditore e titolare de La community 27; i rappresentanti dello studio legale Cappelli e Astolfi; Mara Bruschi di Agedo Romagna (Associazione Genitori e Amici di Omosessuali) e Gabriel Corbelli, responsabile nazionale Lgbti di Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport).

Porterà i saluti Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini e presidente della commissione Pari Opportunità.