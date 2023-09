Viveva in Riviera ed è stato rintracciato all’Ippodromo, ma deve scontare 12 anni per omicidio

Nelle scorse ore, gli investigatori della Squadra Mobile di Modena e di Napoli con personale della Polizia Scientifica di Roma hanno tratto in arresto un 47enne di Rimini. Secondo quanto riferito l'uomo sarebbe destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 5 settembre scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 12 anni di reclusione per un omicidio commesso a Napoli nel 1999.

L’uomo è stato rintracciato dagli operatori presso le scuderie dell’Ippodromo Ghirlandina di Modena e successivamente associato alla Casa Circondariale di Modena. La notizia è riportata da ModenaToday.