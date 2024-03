Voto unanime del Consiglio Comunale. "Tra Israele e Palestina venga proclamato un cessate il fuoco"

Il Consiglio Comunale nella seduta di giovedì (7 marzo) ha votato all’unanimità – 30 voti favorevoli – l’ordine del giorno condiviso da maggioranza e opposizione a favore del cessate il fuoco e che lancia un appello per la pace e per la reciproca sicurezza tra Israele e Palestina. Un atto che poggia sul principio che “la pace, le istituzioni democratiche e il reciproco rispetto sono le condizioni imprescindibili per la prosperità e la libertà dei popoli” e attraverso il quale ci si appella affinché tra Israele e Palestina “venga proclamato il prima possibile un cessate il fuoco e regni una pace proficua e duratura”.

Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato (18 favorevoli, 3 contrari e 8 astenuti) il rinnovo per 9 anni del contratto di costituzione diritto di superficie a favore della società 1997 s.r.l. (Barrumba), con adeguamento del valore del corrispettivo dovuto all’amministrazione. La scelta di rinnovare l’affidamento dell’area agli attuali utilizzatori si integra con il percorso di rigenerazione del watefront in corso, consentendo da una parte il presidio e la conservazione del bene comunale e dall’altra la prosecuzione di un’attività a servizio del comparto turistico.

Respinta infine (12 favorevoli, 16 contrari e 1 astenuto) la mozione presentata dal consigliere Stefano Murano Brunori in merito alla gestione delle risorse umane in capo alla polizia locale del Comune di Rimini.