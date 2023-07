Da Walter Veltroni a Samuele Bersani, al MystFest sette giorni di eventi e oltre 40 ospiti

Si è chiusa domenica sera l’edizione 2023 del MystFest, una settimana di letteratura, cinema, fumetti, mostre, musica, incontri con gli autori, corsi di scrittura e presentazioni di libri, sette giorni intensi e ricchi di proposte per celebrare i 50 anni del Premio Gran Giallo città di Cattolica. Dai protagonisti degli inizi fino agli interpreti dei nuovi linguaggi contemporanei: il grande palcoscenico di piazza 1° Maggio, le spiagge, le dimore storiche, gli spazi culturali della città hanno visto passare cinquant’anni di storia del giallo, del noir e del mistero, tra memoria e futuro.

Da Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, e il suo ricordo di chi ha ideato il Premio nel 1973, a Leandro Castellani, Loriano Macchiavelli e Vittorio Giardino, testimoni di questi decenni, da Walter Veltroni a Paolo Bacilieri, da Barbara Baraldi e gli illustratori cult di Dylan Dog alle sonorizzazioni live fino alla serata-evento con le superstar dei podcast più amate dagli ascoltatori come Elisa True Crime, Stefano Nazzi, Pablo Trincia, Carlo Lucarelli. Due le anteprime nazionali al cinema, due le mostre e il Premio Pinketts assegnato a Samuele Bersani, che nella serata di sabato ha raccontato a Linus e al pubblico del festival il suo amore per il MystFest e per la città in cui è cresciuto.

Commenta la sindaca di Cattolica Franca Foronchi: “in questa edizione più che mai il MystFest si è confermato come festival poliedrico, capace di proporsi a diversi tipi di pubblico, di intercettare le nuove tendenze e di lasciarsi contaminare e attraversare dalle differenti forme espressive. Questa è la sua forza e questa edizione, che ha segnato il traguardo dei 50 anni restituendoci un quadro completo di ciò che è stato ed è diventato in ogni tratto e sfumatura, ci ha indicato chiaramente come proseguire la sua storia in futuro”.

Aggiunge l’assessore alla cultura Federico Vaccarini: “Il MystFest è un evento di altissimo profilo, che contribuisce in maniera significativa al racconto della città con una proposta di indiscutibile valore, sia per i cittadini che per i nostri ospiti. È una vera e propria festa della cultura, trasversale per gusti, età, interessi, che risponde a queste istanze diverse con la qualità e la ricerca continua: dai laboratori per i più piccoli e le scuole alle mostre, dagli autori classici di genere agli idoli degli adolescenti con migliaia di followers. Abbiamo un’eredità importante da custodire e tener viva continuando a investire su queste leve che fanno crescere la comunità e l’offerta culturale della destinazione”.

La direttrice del MystFest Simonetta Salvetti: “Si è chiusa un’edizione storica del festival con l’assegnazione del 50° Premio Gran Giallo città di Cattolica, un riconoscimento che è stato conferito negli anni a quelli che sono diventati gli autori più importanti della scena italiana e che permette di continuare a scoprire nuovi talenti, grazie alla storia e all’appeal di un premio così prestigioso e del rilievo della giuria che valuta i lavori dei concorrenti. Il MystFest prosegue il suo cammino ma non ripara in una comoda confort zone: è già pronto a raccogliere sfide e innovazioni sintonizzandosi con i diversi linguaggi in continua evoluzione”.

Il MystFest ha il patrocinio del Ministero della cultura, il sostegno della Regione Emilia-Romagna e la media partnership di Radio Capital.