Albergatori a caccia di personale per l'estate, un sito dove si incontra domanda e offerta

Oltre 250 offerte di lavoro e 500 "visite" giornaliere a disposizione di 900 hotel associati a Federalberghi Rimini, Riccione e Misano Adriatico, con il numero di annunci e visitatori in costante crescita. È cercolavoroinhotel.it, un portale per chi cerca lavoro per la stagione estiva nella riviera romagnola, in particolare a Rimini o Riccione. Ma utile anche a chi offre lavoro nel settore alberghiero è utilizzabile da cellulare, pc e tablet. Possono inserire le proposta di impiego o spulciare tra i curriculum inviati solo gli albergatori soci di Federalberghi Rimini, Riccione e Misano Adriatico. Mentre coloro che sono in cerca di occupazione, navigando con il cellulare con un click, possono chiamare direttamente l'albergatore o mandare una email, per fissare un colloquio di lavoro. Il sito è aggiornato in tempo reale direttamente dalle oltre 900 strutture alberghiere associate a Federalberghi e vengono caricate nuove offerte di lavoro. Per l'estate 2021 si tratta di un nuovo strumento per chi cerca i dipendenti o collaboratori, una piattaforma virtuale gratuita, per chi vuole lavorare nel settore ricettivo alberghiero.