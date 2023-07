Alla scoperta delle realtà del territorio: primo appuntamento itinerante del Comitato Donne Impresa Coldiretti

Si è tenuto Lunedì sera il primo comitato Donne Impresa Coldiretti interprovinciale Forlì-Cesena e Rimini alla "Castellana", azienda vitivinicola del comprensorio, situata tra Forlì e Cesena ai piedi di Bertinoro e condotta da Federico Facciani, vice presidente di Coldiretti Forlì-Cesena. "Abbiamo deciso di intraprendere immediatamente la strada della scoperta del territorio, così come ci eravamo dette durante il nostro primo momento assembleare poco più di un mese fa - racconta Silvia Lanzi, neoeletta responsabile di Coldiretti donne impresa interprovinciale -. Le aziende condotte da imprenditrici sono caratterizzate da una spiccata curiosità e desiderio di conoscere le realtà vicine, le diverse modalità di gestione aziendale, i prodotti nuovi e le testimonianze dirette. Ancor più oggi, annata in cui ci troviamo a condividere momenti di grave difficoltà e stiamo ancora valutando gli strumenti adeguati per risollevarci e andare avanti".

"Abbiamo toccato temi di grande rilevanza a partire dall’importanza della sana e corretta alimentazione, che grazie al Progetto di Educazione alla Campagna Amica divulghiamo ogni anno nelle scuole, alla lotta contro il cibo sintetico con la nostra petizione - sottolinea Monica Rapellini coordinatrice di Coldiretti Donne Impresa Forlì-Cesena Rimini -. Temi che grazie al grande impegno di Coldiretti hanno portato alla sigla del protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e Coldiretti a Bari il 29 aprile scorso. Un protocollo di enorme importanza che consentirà agli agricoltori di raccontare nelle scuole la cultura del buon cibo e la sostenibilità ambientale”.

Coldiretti Donne Impresa rappresenta le imprenditrici agricole quale realtà concreta del nostro Paese che ha radici ben salde, a partire dal 1953, per diventare nel 1976 un Movimento di categoria autogestito ed evolversi nel 98 nell’attuale Coordinamento, presente in ogni provincia che nel 2008 ha assunto il nome di Coldiretti Donne Impresa. Il coordinamento interprovinciale Donne Impresa Forlì-Cesena e Rimini promuove lo sviluppo dell’imprenditoria femminile agricola, organizza attività culturali e di comunicazione con i consumatori, rappresenta Coldiretti nelle istituzioni della parità, promuove la presenza femminile degli organismi decisionali della Coldiretti. Inoltre si occupa del progetto “Educazione alla Campagna Amica” di Coldiretti nato per far incontrare il mondo della scuola e l’agricoltura, sensibilizzando i giovani ai valori della sana alimentazione, della tutela dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e del territorio come luogo di identità e di appartenenza. Questo progetto rientra in un più ampio impegno di Coldiretti per la costituzione di una filiera tutta italiana: formare consumatori consapevoli del patrimonio agricolo ed enogastronomico del proprio territorio, infatti, dà un contributo fondamentale allo sviluppo dell’agricoltura, settore primario per l’Italia.

Presenti all’incontro 15 imprenditrici del territorio, il direttore Alessandro Corsini e il Presidente di Coldiretti Forlì-Cesena Massimiliano Bernabini. “Donne Impresa Coldiretti interprovinciale è un movimento molto dinamico e coeso, nel quale le imprenditrici sin dal primo incontro si sono impegnate a portare il loro contributo per proseguire le attività pregresse e affrontare le innegabili calamità degli ultimi tempi, impegni che vedono il movimento attivo su più fronti - sono le parole di Bernabini -: dai progetti con le scuole ai mercati di Campagna Amica, alle Fattorie Didattiche, all’agricoltura sociale, all’attività di informazione e formazione alle azioni solidali in collaborazione con diversi enti".