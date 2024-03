La Comunità Solare di Rimini si aggiudica un premio nella Solar Champions League

La Solar Info Community Srl SB è lieta di annunciare la premiazione della Comunità Solare di Rimini a miglior squadra Prosumer della prima edizione della Solar Champions League Level4, un evento unico che ha catturato l'entusiasmo delle attuali 28 comunità solari in tutta Italia. Nella sfida finale, che ha visto domenica 3 marzo la premiazione della prima edizione della Solar Champions League Level4 in occasione dell’ E-Day 2024 presso il Circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, la Comunità Solare di Rimini è stata premiata come miglior squadra Prosumer, ovvero quale miglior squadra in grado di aver autoconsumato collettivamente la percentuale di maggior energia prodotta.

Vincitori della classifica generale, invece, le Stelle di Medicina che hanno conquistato il titolo di campioni, assieme ai Fiori di Forlì che hanno conquistato il secondo posto, seguiti dai Picchi di Pesaro al terzo. Le comunità solari rappresentano una soluzione innovativa per accelerare la transizione energetica delle nostre città. L’idea della Solar Champions League ha come obiettivo quello di spingere sempre più cittadini e imprese ad adottare comportamenti virtuosi: dall'uso consapevole dell'energia al sostegno di iniziative comunitarie per la produzione di energia rinnovabile.

La Solar Champions League Level4 è un innovativo campionato che mette in competizione le comunità solari mettendo in campo le più avanzate conoscenze di economia comportamentale, mira a sensibilizzare le famiglie sulle energie pulite, sull'efficienza energetica e sulla riduzione delle emissioni di gas serra, promuovendo l'autoconsumo collettivo come strumento per ridurre la povertà energetica, coinvolgendo in questa entusiasmante avventura le imprese come sponsor delle nostre squadre. Il gioco aiuta ad affrontare sfide difficili come quella energetica con il sorriso e il divertimento.

La Solar Champions League, come in tutti i campionati, ha voluto premiare lo Sponsor Ufficiale Level4 e le Aziende sponsor Geetit come sponsor team vincitore del campionato, Sgr e RivieraBanca come sponsor del miglior team prosumer e Ferbat come sponsor miglior team consumer.

"La Comunità Solare di Rimini conquista il titolo di migliore squadra prosumer d'Italia. Un risultato importante che dimostra come un piccolo pezzo della nostra città crede nello sviluppo di un futuro ad energia rinnovabile. Un impegno comune e concreto nel combattere la povertà energetica di famiglie e cittadini, per guardare ad un futuro sostenibile facendo il primo passo dalle nostre abitazioni". Afferma il referente della Comunita Solare di Rimini Giacomo Gnoli.

La Comunità Solare di Rimini è nata ad agosto dell'anno scorso, con il supporto degli sponsor Sgr e Rivierabanca e sta crescendo considerevolmente attraverso la propria rete di esercenti convenzionati che permettono ai cittadini si spendere i buoni spesa provenienti dall'autoconsumo collettivo. Per quanto riguarda la competizione che si è appena conclusa con la premiazione a Imola, il professore Leonardo Setti, presidente del Centro per le Comunità Solari e ideatore del progetto spiega: "La Solar Champions League Level4 non è solo una competizione, ma un veicolo che coinvolge la comunità, le imprese e i negozi locali per rendere la sostenibilità parte integrante della nostra vita quotidiana. Oggi la nostra rete conta 800 kW di impianti fotovoltaici familiari che hanno condiviso quasi 63000 kWh di energia elettrica tra i 276 cittadini solari che giocano in 28 comunità solari. Un’azione concertata che comprende anche 14 stazioni di ricarica per auto elettriche e 104 automobilisti elettrici che hanno portato a una riduzione complessiva di 377 tonnellate di anidride carbonica".

L’architetto Fausto Caldari, presidente di RivieraBanca, partner del progetto della Solar Champions League sottolinea: “RivieraBanca è particolarmente partecipe alla progettualità che si sta portando avanti con il Tecnopolo di Rimini, in collaborazione con Uni.Rimini spa, il Centro per le Comunità Solari, Gruppo Sgr Rimini e Level4. Il futuro per il nostro ambiente e la nostra Comunità lo costruiamo lavorando oggi in linea con i temi Esg”.

A tale proposito Andrea Montanari, responsabile Corporate Area Rimini aggiunge: “Attraverso la partecipazione al workshop in occasione di Key Energy alla Fiera di Rimini, abbiamo testimoniato al mondo imprenditoriale ed istituzionale la volontà di rappresentare il motore della trasformazione sostenibile dei territori nei quali operiamo“.

Demis Diotallevi, Ceo di Gruppo Sgr anch’esso partner del progetto interviene affermando che: “Per Gruppo Sgr, l'impegno nella produzione di energia da fonti rinnovabili per sé e per i propri clienti è un obiettivo primario già da anni. La nostra strategia in termini di sostenibilità va oltre la comprensione e il rispetto di parametri Esg: traduciamo quotidianamente questi principi in realtà attraverso le nostre soluzioni tecnologiche innovative".

Roberto Pozzoli, Ceo di Omnicon e partner anch’esso strategico per la competizione dell’ autoconsumo collettivo a livello nazionale dichiara che: “Solo ciò che si può misurare si può migliorare. Questo è il principio che guida la piattaforma Level4, sponsor ufficiale della Solar Champions League. Level4 trasforma i dati, le produzioni e i risparmi degli impianti in informazioni chiare e utili, che permettono agli utenti, alle associazioni e alle aziende di ottimizzare il consumo di risorse e il risparmio energetico. Grazie all’intelligenza artificiale applicata ai nostri software e impianti, Level4 assicura risultati precisi e indispensabili per una gestione responsabile dell’energia".