Confartigianato e Camera di Commercio insieme in un tour nelle aziende del territorio

Confartigianato Imprese Rimini, insieme alla Camera di commercio della Romagna, ha organizzato una serie di visite nelle aziende del territorio per affermare il valore rappresentato dalle organizzazioni e dal sistema camerale a sostegno dello sviluppo e dell’innovazione. Un momento di incontro, di conoscenza e di scambio di opinioni sull’attualità dello scenario economico, oltre alla condivisione degli strumenti e dei servizi disponibili alle imprese.

Il Presidente della Camera di commercio della Romagna, Carlo Battistini, ha ascoltato e interloquito con gli imprenditori, aggiornandoli sui programmi e sulle iniziative in corso, oltre a rappresentare le informazioni economiche utili e prodotte in queste settimane.

“Ringrazio il presidente Cupioli per avermi accompagnato e fatto conoscere più da vicino belle e importanti realtà del territorio riminese – il commento di Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. La Camera sta incontrando le imprese, in un’ottica di ascolto e condivisione di bisogni e idee e per rispondere alla richiesta di vicinanza che è arrivata forte e chiara dalle risposte alla consultazione pubblica che ha portato alla definizione del programma pluriennale. L’alluvione che ha colpito le nostre province ha aggiunto ulteriore urgenza alla necessità di “fare squadra” con le nostre imprese, per questo la Camera della Romagna, grazie anche al contributo di Unioncamere italiana e Camera di commercio di Roma a giorni adotterà una misura per l’assegnazione, alle imprese che hanno subito danni, di risorse per la ripartenza”.

“La conoscenza delle opportunità di sviluppo e del valore della rete fra imprenditori – il commento di Davide Cupioli, presidente di Confartigianato Imprese Rimini – è un fattore fondamentale soprattutto in questo scenario economico così volatile e stimolato da nuove opportunità tecnologiche e relazionali. Ringrazio il Presidente Battistini per la disponibilità mostrata e per aver testimoniato l’attenzione al tessuto delle aziende artigiane che rappresentiamo. Sono scaturiti anche stimoli interessanti, suggerimenti e sottolineature che sono fondamentali per una lettura reale dei bisogni”.

A Confartigianato Imprese Rimini sono associate oltre 2.500 piccole e medie imprese, in particolare artigiane.

Il tour si è sviluppato sul territorio provinciale e gli incontri sono stati ospitati nel corso di una giornata alla Decorazione Morcianese di San Clemente, alla Tecnomeccanica Lamiere di Montescudo, Oral Philosophy di Rimini, Moretti Moda di Rimini e Formart, il centro di formazione di Confartigianato.

Carlo Battistini (Presidente Camera di commercio della Romagna) è stato accompagnato da Davide Cupioli (Presidente Confartigianato Imprese Rimini), Gianluca Capriotti (Segretario Generale Confartigianato Rimini); Sergio Loggia (Coordinatore generale Confartigianato Imprese Rimini), Giulia Lasagna (Imprenditrice – Movimento Giovani Confartigianato Imprese Rimini) e Lorenzo Bernardi (Imprenditore - Presidente Giovani Confartigianato Emilia-Romagna).