Contributi a fondo perduto per nuove Coop, un incontro per stimolare le nuove imprese

Contributi a fondo perduto per chi intende avviare una nuova cooperativa: se ne parlerà martedì (22 febbraio) alle 17 durante un incontro via Zoom aperto a tutti coloro che vogliono avere informazioni su Coopstartup Romagna, il bando di Legacoop Romagna, Coopfond e Coop Alleanza 3.0 che intende stimolare la nascita di nuove imprese mutualistiche nei territori di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. I relatori saranno Emiliano Galanti, responsabile promozione di Legacoop Romagna, ed Enrico De Sanso, presidente della cooperativa Stadera, una delle esperienze imprenditoriali nate dalle passate edizioni del concorso.

Nelle prime quattro edizioni Coopstartup ha distribuito circa 200mila euro per la costituzione di nuove cooperative in Romagna. Nell’edizione in corso, la quinta, Coopstartup Romagna mette a disposizione fino a 48mila euro di contributi a fondo perduto per costituire nuove cooperative a Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, da suddividere tra 4 gruppi vincitori, oltre a numerosi servizi gratuiti.

Coopstartup Romagna 5 è promosso da Legacoop Romagna, Coop Alleanza 3.0 e Coopfond con il supporto di Bper Banca, Camera di Commercio di Ravenna, Federazione delle Cooperative di Ravenna, Federcoop Romagna e Assicoop Romagna Futura. L’iniziativa è in collaborazione con l’Università di Bologna.