Cristiano Boscato, di Injenia, tra i 100 Manager più influenti in Italia nell’annuale classifica di Forbes

Cristiano Boscato, Executive Vice President di Injenia - Società del Gruppo Maggioli - è incluso nell'elenco stilato annualmente da Forbes che segnala i 100 manager e imprenditori italiani che si sono particolarmente distinti per aver guidato verso traguardi complessi le proprie imprese con spirito d’innovazione e attenzione alla sostenibilità. Negli anni, Boscato è stato Founder e Amministratore di diverse aziende legate al mondo della tecnologia e dell’innovazione, tutte divenute società di rilievo. Più recentemente ha portato Injenia ad ottenere numerosi riconoscimenti in ambito innovazione, tra cui la recente aggiudicazione del prestigioso premio “Digital360 Awards 2022” per la categoria Intelligenza Artificiale e Machine Learning. Grazie al suo apporto Injenia, azienda bolognese attiva a livello internazionale, ha raggiunto rilevanti traguardi economici, incrementando il fatturato di oltre il 30% nell’ultimo anno e vedendo quadruplicato il numero dei dipendenti nell’ultimo quinquennio.

Boscato ha sempre avuto particolare attenzione verso il cambiamento culturale - oltre che per gli sviluppi tecnologici - e ciò ha influenzato e reso peculiare il suo modo di fare business. Sua, ad esempio, anche l’ideazione di Interacta (www.interacta.space), piattaforma per la gestione “naturale” dei processi aziendali e della conoscenza che, in soli due anni, si è affermata sul mercato a supporto di imprese del livello di Barilla, Lavazza e SCM.

“Sono rimasto positivamente sorpreso ed entusiasta per essere incluso da Forbes tra i 100 top manager italiani del 2022. – ha dichiarato Cristiano Boscato, EVP di Injenia, Gruppo Maggioli - Questo riconoscimento è frutto del lavoro intenso di questi anni, teso alla diffusione di un utilizzo della tecnologia che metta davvero al centro le persone. Un grazie speciale ai compagni di viaggio che mi hanno sempre aiutato a far sì che le mie idee potessero prendere forma e concretezza.” Unitamente al percorso imprenditoriale, che lo ha visto portare al successo numerose start-up tra cui Enchora, Boscato è anche Direttore Didattico alla Bologna Business School e autore del libro “In una notte d'estate ho visto il futuro - Cultura, tecnologia e persone per le aziende di domani” (Franco Angeli). Un libro che anticipa le reazioni delle organizzazioni del domani verso un mondo in continua evoluzione e in cui le persone sono poste al centro delle aziende modello del futuro.