Coldiretti incontra gli associati per parlare della fiscalità agricola

Lo scorso mercoledì sera, 6 marzo, nella cornice di San Vito di Rimini, si è svolto l’incontro - approfondimento rivolto alla comunità agricola. L'evento, aperto a tutti gli associati Coldiretti provenienti da ogni angolo della provincia, ha rappresentato un momento cruciale per discutere aspetti tecnici e fiscali fondamentali per il settore agricolo.



La presenza del Responsabile Fiscale di Impresa Verde Romagna, Andrea Marconi, ha costituito uno degli elementi tecnici, cardine dell'incontro. Marconi ha fornito un'analisi approfondita sul recente Decreto Milleproroghe, nonché sulle importanti novità legislative introdotte, concentrandosi particolarmente sulle tematiche relative alla tassazione e al reddito agricolo. Analisi della norma contro le pratiche sleali e denuncia di Lactalis da parte di Coldiretti, hanno caratterizzato lo snodo concreto delle attuali problematiche del comparto agricolo. L’esperienza di Marconi e la sua competenza hanno consentito agli agricoltori presenti di acquisire una comprensione approfondita delle questioni fiscali che influenzano direttamente la gestione delle loro aziende.



Ma l'incontro non si è limitato alla mera esposizione di dati e normative. È stato anche un'occasione preziosa per analizzare e commentare le politiche sindacali attuali di Coldiretti. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di discutere delle battaglie intraprese dall'associazione, delle vittorie ottenute e degli obiettivi ancora in agenda.

La presenza di figure il Direttore di Coldiretti Rimini, Alessandro Corsini, il Presidente Guido Cardelli Masini Palazzi e il Vicedirettore Giorgio Ricci, ha arricchito ulteriormente l'incontro, consentendo ai partecipanti di interagire direttamente con i rappresentanti dell'associazione e ricevere chiarimenti su questioni specifiche.



L'atmosfera partecipativa e coinvolgente ha reso l'incontro un momento di condivisione e confronto proficuo, dove le esperienze e le prospettive di ciascun associato hanno contribuito a arricchire il dibattito. L'entusiasmo dimostrato dagli agricoltori presenti ha sottolineato l'importanza vitale di tali occasioni di incontro e confronto per la comunità agricola locale.