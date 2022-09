Mirco Galeazzi (Cna) "Superbonus, finalmente passo in avanti per la cessione dei crediti"

“L’emendamento al Dl Aiuti bis è un importante passo in avanti per sbloccare la cessione dei crediti legati ai bonus edilizi” commenta Mirco Galeazzi Presidente di Cna Rimini che aggiunge “l’attuale situazione sta penalizzando decine di imprese del territorio riminese legate alla filiera delle costruzioni. Cna apprezza l’impegno e il lavoro del Parlamento per trovare una soluzione a una situazione molto difficile rispondendo così alle sollecitazioni della Confederazione arrivate in chiave nazionale anche attraverso il lavoro riminese di indagini, raccolta di informazioni e proposte".

A nostro giudizio ora il quadro normativo offre maggiore chiarezza e certezza, in particolare sul tema della responsabilità dei cessionari, perimetrandola ai casi di dolo o colpa grave. Pertanto Cna" conclude Galeazzi "auspica che il sistema finanziario riprenda rapidamente gli acquisti dei crediti, anche quelli maturati prima dell’introduzione dell’obbligo di asseverazione e visti di conformità che sono ancora in carico alle imprese”.