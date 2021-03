Rapporto sull’economia 2020 e scenari futuri: online il convegno della Camera di commercio

Torna lunedì, alle 15, la tradizionale presentazione del Rapporto sull’Economia Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 2020 e scenari. Un’edizione realizzata totalmente online, in diretta web dal sito www.romagna.camcom.it e live in diretta sociale sui canali Facebook e YouTube della Camera di commercio. "Il Rapporto sull’Economia è una pubblicazione che suscita particolare interesse e che rappresenta un importantissimo strumento di analisi economica e sociale per il territorio - viene spiegato -. L’evento di presentazione è un’utile occasione di riflessione e il programma di questa edizione prevede una parte dedicata all’interpretazione delle dinamiche territoriali e di approfondimento degli scenari generali e una centrale su temi strategici per lo sviluppo".

Alberto Zambianchi, presidente della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, parlerà de "Le dinamiche territoriali e le strategie per la ripresa, lo sviluppo e l’innovazione", mentre Roberto Albonetti, segretario generale Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, traccerà un "Focus sui principali dati per Forlì-Cesena e Rimini".

Seguirà una "Inspiration talk" dal titolo "La sfida del Next Generation EU: i giovani al centro della ripresa e dello sviluppo del sistema Romagna". Carlo Cottarelli, direttore Osservatorio Conti Pubblici - Università Cattolica. parlerà di "Next generation EU: quali strumenti a favore dei giovani"; Massimiliano Valeri, direttore generale del Centro Studi Investimenti Sociali, di "Società e pandemia: i giovani nel nuovo scenario"; Carlo Ratti, Founder, Cra - Carlo Ratti Associati -director, MIT Senseable City Lab, di "Senseable Start-Up - storia di un'invenzione diventata innovazione", mentre Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e Ricerca, invierà un contributo video.

L’evento di presentazione è realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi della Romagna e in media partner con PA Social, l’Associazione nazionale per la comunicazione e informazione digitale. L’evento è gratuito; è gradita l’iscrizione. Programma e form d’iscrizione sono disponibili alla pagina dedicata all’evento sul sito www.romagna.camcom.it.