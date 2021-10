Selezione per un giornalista a RiminiToday

Citynews Spa è una total digital company, editori delle Testate Today. Stabilmente primi in Italia per numero di visite online tra gli editori digital (dati ufficiali ComScore)

Citynews Spa è una total digital company, editori delle Testate Today. Stabilmente primi in Italia per numero di visite online tra gli editori digital (dati ufficiali ComScore); presenti in 50 province italiane con altrettante testate di informazione di prossimità. Registriamo oltre 27,7 milioni di lettori unici e 246 milioni di pagine viste al mese, oltre 1.300 news al giorno e con oltre 12 milioni di fan su Facebook.

Cosa Cerchiamo?

Per la nostra edizione di Rimini cerchiamo giornalisti professionisti e pubblicisti con esperienza da inserire nel team redazionale.

Vorremmo incontrare candidati che abbiano fatto della loro passione il loro lavoro, con esperienza pregressa di almeno 3 anni- preferibilmente nel giornalismo online – che portino il loro contributo in termini di notizie, interviste, foto, servizi di informazione locale, video.

Verranno valutate esclusivamente i cv accompagnati da una lettera di presentazione e anche da link di articoli già realizzati o servizi reperibili in rete (oppure allegati in PDF) relativi alle esperienze pregresse

Tra i requisiti fondamentali rientrano l’iscrizione ad Albo pubblicisti e/o giornalisti professionisti con esperienza, anche minima, nel montaggio video e le competenze in cronaca nera e locale.

Buone competenze fotografiche e di produzione video costituiranno un plus gradito.

Chi sei?

Verranno valutate in via prioritaria candidature con la residenza a Rimini e zone strettamente limitrofe, inoltre per la natura dinamica della posizione ricercata è necessaria la disponibilità a muoversi nella zona di Rimini.

Se credi di avere i requisiti adatti e vuoi entrare a far parte della nostra famiglia, inviaci un cv con tutte le esperienze avute in ambito editoriale, indicando il tipo di collaborazione svolta, la durata e la testata giornalistica.

E’ necessario inoltre indicare la tipologia di servizi o contenuti prodotti (cronaca nera, bianca, politica, economia, cultura e sport).

La retribuzione e l’inquadramento verranno discussi in fase di selezione e commisurati in relazione all'esperienza del candidato/a che verrà selezionato/a.

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://citynews.it/privacy#_ga=

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time

Disponibilità: Orario flessibile

Smart working: Sì

Contatti

Inviare i CV a selezione@romagnaoggi.it