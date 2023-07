Spiagge, nuovo summit a palazzo Chigi. Vanni: "Sforzo comune per arrivare a una proposta condivisa"

Si è svolto a Palazzo Chigi il terzo incontro del Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito ai partecipanti al Tavolo nuovi dati – non ancora definitivi – ma assolutamente strategici per arrivare a una prima proposta dei criteri per la definizione della scarsità o meno della risorsa.

Durante l’incontro è stata presentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la piattaforma Siconbep che costituirà il nuovo strumento di mappatura digitale delle concessioni dei beni pubblici. Ai primi di settembre si terrà il prossimo incontro.

Per Mauro Vanni, Presidente di Confartigianato Imprese Demaniali “siamo arrivati al momento decisivo in cui dobbiamo fare uno sforzo comune per arrivare ad una proposta condivisa tra tutti gli attori al tavolo per risolvere una questione storica e vitale per il futuro delle nostre imprese”.