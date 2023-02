A teatro con "Strapazzami di coccole" il primo Tg Eros, il notiziario del sesso. Show tutto esaurito

Prosegue la stagione del Teatro CorTe di Coriano: ad andare in scena sabato 4 febbraio (ore 21:15) sono Marta e Gianluca in Strapazzami di coccole. In questo spettacolo, Marta e Gianluca cercano di cogliere tutte le sfumature dell’amore dal rosa porcellino al rosso Barbera. Sarà una ricerca difficile che partirà dall’Eden di Adamo ed Eva e arriverà al mitico tavolino dello speed date dove conosceranno decine di single disperati e delusi, e si confronteranno con il duro mondo della pubblicità e soprattutto dei suoi provini, Gianluca vestirà i panni di un sadico regista e Marta di una ingenua e speranzosa attrice, ma i ruoli si invertiranno presto...

E visto che non c’è amore senza sesso Marta e Gianluca, detti anche, Gustavo Precoce e Domenica Ladò, diventeranno impeccabili conduttori del primo e unico Tg Eros, il notiziario del sesso con improbabili inviati e eroticissimi protagonisti. Si chiederanno quando e perché ci si innamora e forse alla fine vi daranno una risposta...

Unica scenografia un tavolino e due sedie per il resto è immaginazione. Uno spettacolo dove l’improvvisazione è un elemento fondamentale del divertimento del pubblico...e degli attori.