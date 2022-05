Al via l l’edizione speciale di Maggio dei libri

Giovedì 5 maggio alle ore 17.30 ritorna alla Biblioteca Gambalunga “Maggio dei libri”, dedicata agli studi e alle ricerche degli autori riminesi. La rassegna sarà inaugurata da Alessandro Giovanardi, storico e critico d'arte, docente di Arte sacra iconografia e iconologia all'Istituto di Scienze religiose di Rimini, che ci offre nel suo libro “Pensare il confine. Vladimiro Zabughin tra Oriente e Occidente” (Edizioni di storia e letteratura, 2021) il ritratto umano e intellettuale di Vladimiro Zabughin, studioso russo dal profilo ardito e complesso, vissuto a lungo in Italia, mettendone in luce il ruolo di ponte tra cultura religiosa, filosofica, artistica e letteraria europea d’Oriente e d’Occidente. A presentarlo sarà Vittorio D'Augusta, artista, riminese di adozione, nato a Fiume, città di confine. Sarà occasione per riflessioni che sfiorano l’attualità tra Rimini, la Russia e l'Europa dell'Est. Gli incontri proseguiranno giovedì 12 maggio ore 17.30con la presentazione del libro Vita sul porto a Rimini nei documenti del tardo Cinquecento (Luisè, 2021). Gli autori, Alessandra Peroni, dottoressa di ricerca in Studi sul Patrimonio culturale e Oreste Delucca, premio Sigismondo d’Oro 2013 per il suo prezioso contributo alla conoscenza della storia locale, indagano la vita in quel "particolarissimo spazio fra il mare e la città" che è il porto di Rimini. Dalle fonti d’archivio affiorano le microstorie della gente comune, "notiziole minute talora all' apparenza insignificanti" che descrivono la quotidianità di una varia umanità di uomini e donne, provenienti da ogni dove, ma alla fine tutti riminesi.

Giovedì 19 maggio ore 17.30il professor Enrico Angiolini, storico e archivista, presenterà Sartoni chi? Tracce di una famiglia da 500 anni in Romagna (Panozzo, 2021) di Luigi Sartoni. Chi non ha mai sentito nominare a Rimini “il prato della Sartona”? Alla ricerca delle proprie memorie familiari l’autore ha raccolto i documenti che riguardano i Sartoni, antica famiglia attestata a San Mauro dal 1580, presente a Rimini nei secoli XVIII e XIX, facoltosa e imparentata con i maggiori casati cittadini. Nel libro vengono delineati i personaggi più illustri, raccontati nel loro contesto sociale e storico. Cruciale la figura di Federico Sartoni (1730-1786), sia per gli incarichi politici ricoperti, sia per gli interessi eruditi ed antiquari. Alla sua discendenza ereditaria si deve la presenza in Gambalunga del cosiddetto Codice Sartoni, l’esemplare più completo degli statuti medievali del Comune di Rimini.

Gli appuntamenti proseguiranno mercoledì 25 maggio ore 18 nella corte di palazzo Gambalunga con l’Omaggio a Pier Giorgio Pasini da parte della redazione di Romagna arte e Storia che presenterà l’omonimo numero monografico (n. 120, settembre-dicembre 2021) che festeggia il 40° anno dall’inizio delle pubblicazioni della prestigiosa rivista nata nella nostra città proprio ad opera di Pasini. "Un piccolo gesto di stima e di affetto", così lo definisce Ferruccio Farina, co-fondatore della rivista, introducendo la pubblicazione realizzata con saggi e ricordi degli amici, degli estimatori e dei testimoni della sua brillante carriera. Un gesto “doveroso” dedicato a un personaggio ancora felicemente prolifico di studi e pubblicazioni, Sigismondo d'oro 2001 per il suo impegno per la ricerca e conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio, al quale gli studiosi, non solo riminesi, riconoscono un ruolo fondamentale di guida culturale e ne sottolineano l’impegno e la speciale sensibilità per la divulgazione.