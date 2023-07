Si alza il sipario sull'Arena Roma, un'estate sotto le stelle tra cinema, teatro, musica e cinema

Nel programma della stagione estiva di Bellaria Igea-Marina arriva il grande spettacolo sotto le stelle: 9 titoli cinematografici alcuni con dj set finale, tre appuntamenti teatrali, il concerto di Mirko Casadei, una serata degustazione e la semifinale di Rumori.

Lo scenario è unico: un’arena estiva allestita negli spazi esterni dell'ex colonia Roma di Igea-Marina (via Pinzon). L’area è stata infatti messa a disposizione della start up Approdi che in collaborazione con il Comune di Bellaria Igea-Marina e 4/terzi Aps ha ideato la nuova rassegna estiva che animerà le serate nei mesi di luglio e agosto.

"La nuova arena che è pronta a debuttare a Bellaria Igea Marina rappresenta una bella notizia per tanti motivi – afferma l’assessore alla Cultura Michele Neri - In primis, per la qualità e la varietà del prodotto culturale che andrà a proporre, tra cinema, teatro e musica, il tutto impreziosito anche da grandi ospiti. In secondo luogo perché, dopo tanti anni, quest'estate la colonia Roma si aprirà nuovamente alla città: offrendo un'anticipazione delle potenzialità, anche sotto il profilo dell'appetibilità turistica, che questa straordinaria location porta con sé."

“Approdi - commenta il direttore di Approdi Sergio Canneto - sta caratterizzando sempre più la sua azione culturale sul territorio di Bellaria Igea Marina attraverso interventi mirati a restituire alla cittadinanza luoghi del cuore e del ricordo: spazi di incontro e di aggregazione che generano immagini ed emozioni in chi li ha vissuti e suggestioni nei più giovani. Solo la cultura oggi è in grado di rigenerare i luoghi urbani e di farli rinascere; è soprattutto capace, come nessun’altra attività, di creare una vera e propria comunità che poggia le radici sulla condivisione del passato, sulla tutela e valorizzazione del territorio, cercando nuove idee per offrire soprattutto stimoli alle nuove generazioni”.

La programmazione dell’arena estiva alla colonia Roma parte martedì 18 luglio con il film vincitore del "Premio Casa Rossa" all’ultima edizione del Bellaria Film Festival: La timidezza delle chiome di Valentina Bertani, un film che segue con occhio delicato gli anni dell’adolescenza e l’ingresso nell’età adulta dei due gemelli omozigoti Joshua e Benjamin Israel cresciuti in una famiglia di tradizione ebraica.

Martedì 25 luglio toccherà a Le otto montagne pluripremiato film di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch con Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Attraverso immagini di panorami spettacolari racconta l’amicizia, la crescita e il rapporto con la natura.

Il mese di agosto si apre con un appuntamento all’insegna della musica e della poesia. Martedì 1 agosto è in programma, infatti, La luna e il mare. Jazz Poetry, uno spettacolo teatrale con Gianfranco Gori, Nicoletta Fabbri e Stefano Nanni.

L’arena estiva cinematografica prosegue martedì 8 agosto con L’ultima notte d’amore di Andrea Di Stefano che ha visto la sua protagonista Linda Caridi premiata come migliore attrice al BFF appena concluso. Il film, un poliziesco pieno di tragedia e umanità, è interpretato oltre che dalla Caridi da Pierfrancesco Favino.

Ma l’Arena Roma sarà anche schermo e palcoscenico per i più piccoli, con Arena Roma for Kids&Teen. Si comincia venerdì 21 luglio con il film d’animazione Maurice - un Topolino al museo. Venerdì 4 agosto sarà la volta di Spider-Man, Across the Spider-Verse, il sequel di Spider-Man un nuovo universo, uscito nelle scorse settimane in Italia. Al cinema d’animazione verrà dato spazio anche nelle serate di e venerdì 25 e lunedì 28 agosto rispettivamente con La Sirenetta e Mavka e la foresta incantata.

Altro appuntamento per tutta la famiglia venerdì 11 agosto con Alexsander De Bastiani in arte Shezan e il suo acclamato Il genio impossibile, un invito a entrare in un mondo onirico, misterioso, ricco di sorprese e atmosfere esotiche dei maghi e mangiatori di spade.

Giovedì 17 agosto arriva invece all’arena della colonia Roma lo spettacolo teatrale Italia Mundial, di e con Federico Buffa, giornalista di SkyTg24 e grande affabulatore che con il suo racconto dell’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982 saprà catturare sportivi, appassionati di storia e di costume.

Nella serata di martedì 22 agosto sul grande schermo dell’arena Roma sarà invece proposto un titolo che racconta un mito della Romagna: Cocoricò Tapes di Francesco Tavella, realizzato con materiale inedito amatoriale d’epoca e con interviste ai protagonisti della storia della “piramide” riccionese, “fresco” di debutto mondiale al Pesaro Film Festival.

Chiude la rassegna martedì 29 agosto Di che colonia sei? di Riccardo Marchesini presentato fuori concorso al Bellaria Film Festival di quest’anno.

Il cartellone si completa con tre eventi a cura della Fondazione Verdeblu; mercoledì 26 luglio con le semifinali del Rumore BIM Festival 2023, il mercoledì 9 agosto con il concerto di Mirko Casadei ed infine, domenica 13 e lunedì 14 agosto con Onde di Vino.