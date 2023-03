Bagnini e sportivi diventano chef, cena solidale per i bambini con disabilità dell’Etiopia

Al Rockisland una cena di beneficenza per i bambini con disabilità dell’Etiopia. L'appuntamento è per la serata di giovedì, 30 marzo, con il divertimento che incontra la solidarietà. Cittadinanza Onlus, associazione riminese fondata e presieduta dall’imprenditore e medico Maurizio Focchi, dopo diversi anni di stop a causa della pandemia, torna a riproporre l’iniziativa “Sapori della solidarietà”: una sfida dove diverse squadre di volontari si mettono a disposizione come cuochi improbabili e camerieri.

Quest’anno saranno tre le squadre in gara: i bagnini, simbolo della riviera, di Piacere Spiaggia Rimini; gli sportivi, una squadra trasversale a varie discipline capitanata dall’assessore allo sport Moreno Maresi (tra cui Adrian Ricchiuti, ex capitano del Rimini Calcio e Tommaso Rinaldi ex capitano del Rimini Basket); gli istruttori di Fluxo Movement, associazione sportiva che tiene in allenamento e fa divertire tutta Rimini.

Il ricavato della serata è destinato ai bambini con disabilità dell’Etiopia, per fornire loro le carrozzine, i deambulatori, le stampelle di cui hanno bisogno per crescere e proseguire il loro percorso di riabilitazione fisica e di inclusione sociale. Partecipa all’evento, decreta la squadra vincitrice e dedica una serata a Yoseph e a tanti bimbi come lui. Partecipano e sostengono la serata anche diverse realtà del territorio come il ristorante Rockisland e le aziende Myo Spa e Magicprintrimini. Per iscrizioni chiama il 342569522 o scrivi a info@cittadinanzaonlus.org entro lunedì 27 marzo e aiuta a costruire un mondo più inclusivo.