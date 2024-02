Giorno del Ricordo: l'8 febbraio Fabio Todero alla Panzini, per non dimenticare

Il prossimo 10 febbraio sarà celebrato in Italia il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale con la quale il Paese conserva la memoria della tragedia di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle proprie terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra. Una vicenda complessa e dolorosa, quella che si consumò lungo il confine orientale e non solo, lacerante per migliaia di famiglie; un capitolo della storia recente finito nell’oblio per decenni, un silenzio della memoria a cui pose fine, nel 2004, proprio l'istituzione del Giorno del Ricordo, racchiusa nella Legge 92 del 30 marzo di quell’anno.



L’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina si unirà alle celebrazioni attraverso un incontro pubblico gratuito organizzato presso la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini, in programma giovedì 8 febbraio alle ore 21.00. Intitolato “Il confine più lungo. Dal conflitto alla riconciliazione sulla frontiera adriatica”, l’appuntamento vedrà intervenire Fabio Todero (Istituto Regionale per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea nel Friuli Venezia Giulia), con introduzione del Direttore della Biblioteca Alessandro Agnoletti.