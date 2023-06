I Boomdabash si scatenano a Rimini a ritmo di "Lambada" con Paola & Chiara

Dopo una serie di spoiler e rumor, è finalmente ufficiale: i Boomdabash festeggiano l’arrivo dell’estate con il nuovo singolo Lambada Feat. Paola & Chiara da venerdì 16 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio per Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy). Una collaborazione esplosiva per un vero e proprio viaggio stile anni ’90 capace di catapultare chi lo ascolta nelle estati più belle della nostra vita tra Festivalbar, glitter colorati e squilli sui primi cellulari.

I Boomdabash con Paola & Chiara

Il gruppo salentino fa squadra con l’iconico duo Paola & Chiara alla conquista di spiagge, litorali e cieli stellati, intrecciando – su una base ritmata e travolgente – reggaeton e dance-pop, Jamaican slang, barre decise e sognanti ritornelli in crescendo: “Siamo qua con il fuoco negli occhi aspettando le luci al mattino”, cantano.

Il tour dei Boomdabash al via venerdì da Rimini

In concomitanza alla release di Lambada Feat. Paola & Chiara è in partenza sempre venerdì 16 giugno da Rimini il Summer Tour 2023 – The Party Specialists, la grande festa a cielo aperto dei Boomdabash prodotta da BPM Concerti eTrident Music.

La voglia di divertirsi e scatenarsi è il passepartout con cui Biggie Bash (voce), Payà (voce), Dj Blazon e Mr. Ketra (beatmaker) – party specialists d’eccezione – conquisteranno alcuni dei festival più importanti d’Italia per il loro primo vero grande incontro con il pubblico.

Un progetto discografico con l’intento di esprimere a trecentosessanta gradi la doppia anima dei Boomdabash, tra sound carichi e frizzanti, brani dal carattere più intimista, nuove collaborazioni e personali manifesti stilistici di una delle band italiane più apprezzate e acclamate della scena contemporanea con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube.