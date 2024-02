Cattolica si prepara per una super tre giorni di fumetti, tra gli ospiti ci sarà anche Zerocalcare

Scatta il conto alla rovescia per la tre giorni della seconda edizione del Regina Fumetti Festival. L’incontro perfetto tra il mondo del fumetto, della musica e dell’illustrazione. Tre giorni a Cattolica, nelle location del Teatro della Regina, al Salone Snaporaz e nella Biblioteca Ccp. L’organizzazione ha diffuso i nomi degli ospiti, e nella serata di sabato (13 aprile) ci sarà l’esclusivo spettacolo di Zerocalcare.

Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, è un fumettista italiano. Il nome d’arte “Zerocalcare” nacque quando, dovendo scegliersi un nickname per partecipare ad una discussione su Internet, s’ispirò al ritornello dello spot televisivo di un prodotto anti-calcare per ferro da stiro che stava andando in onda in quel momento. Alla fine del 2019 ha raggiunto il traguardo del milione di copie vendute dei suoi libri, pubblicati da Bao Publishing. Il 2023 è stato per lui un anno da incorniciare, autore per Netflix della serie “Questo mondo non mi renderà cattivo”, nello stesso anno il fumettista è stato insignito del Premio Terzani e del Premio Feltrinelli per la graphic novel.

Il Festival si terrà a Cattolica nelle giornate del 12, 13 e 14 aprile. Fumettisti, illustratori, musicisti saranno la forza creativa di questa manifestazione nella quale il pubblico potrà guardare, leggere, ascoltare, divertirsi e vedere un festival mai visto prima. Tra gli altri numerosi ospiti annunciati anche Maria Antonietta, pseudonimo di Letizia Cesarini, cantautrice italiana. Laureata in Storia dell’arte, ha dedicato una serie di reading alla creatività femminile, e alle sue poetesse del cuore. Come scrittrice ha pubblicato nel 2019 per Rizzoli il libro di poesie e racconti “Sette ragazze imperdonabili. Un libro d’ore”. A Febbraio 2020 partecipa al Festival di Sanremo come ospite di Levante, insieme a Francesca Michielin, nella serata dei duetti. Nel 2021 vince il “Premio Pierangelo Bertoli A muso duro”, ed è la conduttrice della serie Sky “Sacra bellezza – Storie di santi e reliquie” sul mondo dell’arte sacra. Occhi puntanti poi anche su Giulio D’Antona. È stato corrispondente da New York per numerose testate nazionali, occupandosi di cultura americana. Scrive storie per “Topolino”.