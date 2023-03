Il centro storico si veste di primavera, i migliori vivaisti d'Italia conquistano Giardini d'Autore

Si è aperta la nuova edizione di Giardini d'Autore con la giornata d'esordio. La kermesse botanica, tra gli eventi più attesi della primavera, vede una location completamente rinnovata: Castel Sismondo, la Piazza dei Sogni e il Bosco dei Nomi e delle Lanterne dove sono presenti i migliori vivaisti italiani. E' questa la giusta occasione di conoscere e acquistare piante ed essenze uniche per giardini e terrazzi. Accanto a loro artigiani, designer e aziende agricole con i prodotti di eccellenza della terra. E oltre 50 appuntamenti tra laboratori di giardinaggio, corsi di decorazione, incontri, visite guidate, passeggiate e appuntamenti per grandi e piccoli.

Per la manifestazione si tratta di "un ritorno al passato" come location, ma con un completo maquillage, come insegnano d'altronde le stagioni: il cuore di Rimini si apre a una contaminazione tra arte e natura, un dialogo che passa attraverso i cinque sensi. L'obiettivo, spiegano gli organizzatori, è "ricreare un percorso del tutto nuovo". La nuova piazza dei Sogni si è così trasformata in un "giardino effimero e contemporaneo ricco di colori e fioriture primaverili". E in dialogo perfetto con lo spazio formale del cortile del Part e con lo specchio d'acqua che abbraccia la rocca, l'arena Francesca da Rimini fino al Bosco dei Nomi e delle Lanterne. Nuovo partner della manifestazione è Banca Malatestiana per la quale, spiega per l'istiuto di credito Emanuela Innocentini, "il verde è davvero un valore: attenzione alla sostenibilità e rispetto per la natura ci caratterizzano da sempre".

Si replica domenica (19 marzo) dalle 9:30 alle 19:30. Ingresso giornaliero: 5 euro; abbonamento weekend: 8 euro. Ingresso gratuito per gli under 16.