Un'estate all'insegna della musica: tornano i concerti all'aperto nelle principali "piazze" del territorio

Sta per iniziare la stagione dei Concerti all'aperto e Rimini Classica ha preparato un'estate 2023 ricchissima, con oltre venti appuntamenti, in dieci diverse location, con rassegne molto attese e consolidate da anni come i Concerti all'Alba in spiaggia a Riminiterme, i Concerti d'Estate nel Comune di Montescudo – Monte Colombo e i Concerti al Tramonto nella suggestiva Terrazza del Castello di Albereto. A queste si affiancheranno i concerti nell'Arena del Parco degli Artisti in collaborazione con il Comune di Rimini e l'Associazione Sorrido Libero, tre concerti al Parco Marecchia in collaborazione con la Cooperativa Centofiori, 2 concerti nello splendido giardino del Ristorante di Rimini Du chi Magna e altri concerti a Morciano, a Bertinoro e nell'Arena Francesca da Rimini.

Il protagonista dell'estate sarà ancora una volta Fabrizio Bosso, in duplice veste: sarà protagonista del concerto ad Albereto mercoledì 19 luglio al tramonto con il suo quartetto in un concerto dedicato a Steve Wonder e duetterà con Raphael Gualazzi, il quartetto Jazz inc e gli archi di Rimini Classica, nel concerto a Bertinoro del 26 luglio.

"Accanto a Bosso - racconta Aldo Maria Zangheri, direttore artistico di Rimini Classica - questa estate non mancheranno concerti con artisti riminesi che ci rendono davvero orgogliosi. Il Quartetto EoS aprirà la stagione con un concerto completamente nuovo Whole Lotta Love dedicato alla Musica R ck e non solo, nella splendida terrazza del Castello di Albereto al tramonto. Il primo concreto all'Alba nella spiaggia di Riminiterme sarà il 25 giugno e vedrà 2 protagonisti giovani e bravissimi, Rossella Cappadone e Francesco Nasone in una scaletta dedicata ai capolavori di Pino Daniele e Fabio Concato. Al Parco degli Artisti, Rimini Classica il 17 giugno produrrà il grande evento dedicato a Lucio Dalla in occasione degli 80 anni dalla nascita La Sera dei Miracoli, con 8 cantanti solisti che si alterneranno sul palco, accompagnati dalla band di Rimini Classica, dal Quartetto EoS e dai cori Note in Crescendo e Le Allegre Note. L'altro appuntamento da non perdere al Parco degli Artisti sarà Once Upon a Rock! il 19 agosto, concerto rock con 3 cantanti, band, archi e coriste. Altri protagonisti saranno Cristina Di Pietro, Alberto Bastianelli, Andrea Amati e Houdini Righini."