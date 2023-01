Ora è attesa dal Festival di Sanremo, poi Giorgia va in tour e tra le date c'è anche lo Stadium

C'è anche Rimini, con il suo Stadium. La cantante Giorgia ha pubblicato sui suoi profili social le date del “Blu live”, il tour con cui tornerà a esibirsi sui palchi di tutta Italia nel 2023. Tra le date nei palasport compare anche lo Stadium di Rimini, sarà l'ultimo appuntamento del lungo tour, il prossimo 16 dicembre. L'annuncio è arrivato a pochi giorni dalla notizia del suo ritorno discografico con “Blu”, l'album di inediti prodotto da Big Fish e in uscita il 17 febbraio.

Le date annunciate del “Blu live” sono in totale 24 e prevedono due momenti diversi. Tra maggio e giugno, Giorgia si esibirà in dodici teatri lirici, cominciando dal Teatro San Carlo di Napoli il 2 maggio. Dopo una pausa estiva, la cantante alzerà l'asticella esibendosi tra novembre e dicembre nei maggiori palasport italiani: il primo sarà il Mediolanum Forum di Milano, il 7 novembre. Le prevendite per tutte le date si aprono martedì 17 gennaio a partire dalle 18.

Giorgia canterà davanti al suo pubblico anche “Parole dette male”, l'inedito con cui tra poche settimane farà il suo ritorno a Sanremo. L'artista ha partecipato già tre volte al Festival, classificandosi sempre sul podio e portando a casa il primo premio nel 1995, con la canzone “Come saprei”.