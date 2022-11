Un convegno su alimentazione, sport e salute. Ospite l'ex atleta della Nazionale Brasiliana di beach volley

All’interno delle diverse iniziative “Lifestyle”dell’ Open Hotel, da poco inaugurato a Marina Centro, a Rimini, venerdi (25 novembre), alle 18,30 si tiene un incontro sul tema “Alimentazione, sport e salute – abbinamento di nutrizione e attività sportiva.” relatori Elen Souza: Personal Trainer ed ex atleta della Nazionale Brasiliana di Beach Volley, e Marco Neri: nutrizionista, biologo, e Vice Presidente Nazionale della Federazione Nazionale Fitness.

“Esiste una alimentazione adatta a tutti? l’importanza di una certa alimentazione per chi pratica sport? quali sono i benefici di allenarsi di fronte al mare? praticare sport fa bene solo al fisico e anche benessere mentale..” questi sono alcuni dei temi che verranno toccati e approfonditi dai nostri relatori, coordinati da Giorgio Salvatori.

La salute e il benessere sono certamente due temi importanti per luna città come Rimini che ha investito in tante strutture come il parco del mare proprio per fornire l’opportunità a tutti di fare “movimento”, oltre al fatto che sempre più turisti chiedono di vivere in Riviera una vacanza “attiva” e non solo nei mesi estivi.

‘Il Parco del Mare con le aree gioco per bambini, i campi sportivi, le palestre a cielo aperto, i km di percorsi pedonali e ciclabili, è stato pensato proprio per promuovere stili di vita sani per tutte le età" sottolinea Roberta Frisoni assessora all’Urbanistica e Rigenerazione urbana del Comune di Rimini.

Oltre al fatto che “Lo sport e’ entrato definitivamente nella cultura del benessere e della salute, anche come forma di prevenzione dalle malattie. Abbinare l’attività sportiva, soprattutto se praticata all’aperto anche nei periodi freddi, con una sana alimentazione va nella giusta direzione? dice Moreno Maresi, assessore allo sport del Comune di Rimini.