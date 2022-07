Un'estate da vivere insieme, con cinema sotto le stelle, magia e musica. Tutti gli eventi gratis

Presentato il cartellone degli eventi estivi del Comune di Morciano di Romagna, organizzato grazie alla collaborazione di Rimini Classica e associazione Toby Dammit. Tante occasioni per ritrovarsi e vivere insieme la dimensione sociale di una cornice d'eccezione: quella del parco urbano del Conca. Spazio alle famiglie, con gli spettacoli dedicati ai più piccoli, tra clown, giocoleria e tanto divertimento. Torna poi la rassegna del cinema sotto le stelle, con la proiezione di quattro pellicole (dal 7 al 28 luglio, tutti i giovedì). Non poteva mancare naturalmente l'appuntamento con Notturna - La Notte Bianca delle Stelle, il 10 agosto, notte di San Lorenzo: artisti, performer, cantastorie e musicisti prenderanno per mano il pubblico e lo accompagneranno nelle atmosfere sognanti del magico mondo del Mago di Oz. Un evento da vivere con il naso all'insù, sotto la volta del cielo stellato. Il mese di agosto si chiuderà con due appuntamenti musicali in compagnia degli artisti di Rimini Classica. Due omaggi (il 21 e il 28 agosto) rispettivamente a De Gregori e Baglioni (con il tributo di Sergio Casabianca) e Battiato (in scena Stefano Zambardino, Andrea Amati, Trio d'archi EoS). Nell'estate morcianese c'è spazio anche per gli appassionati di motori: il rombo dei bolidi risuonerà nelle vie del centro domenica 7 agosto con la II Coppa Città di Morciano - Memorial Maurizio Parma.



Giovedì 7 Luglio

Cinema sotto le stelle

Proiezione del film "Tolo Tolo" - In collaborazione con Ass. Toby Dammit

Ore 21.15

Parco Urbano del Conca

Ingresso gratuito

Giovedì 14 Luglio

Cinema sotto le stelle

Proiezione del film "Genitori Vs. Influencer" - In collaborazione con Ass. Toby Dammit

Ore 21.15

Parco Urbano del Conca

Ingresso gratuito

Giovedì 21 Luglio

Cinema sotto le stelle

Proiezione del film "Il drago invisibile" - In collaborazione con Ass. Toby Dammit

Ore 21.15

Parco Urbano del Conca

Ingresso gratuito

Giovedì 28 Luglio

Cinema sotto le stelle

Proiezione del film "I Croods 2: una nuova era" - In collaborazione con Ass. Toby Dammit

Ore 21.15

Parco Urbano del Conca

Ingresso gratuito

Venerdì 29 Luglio

Spettacolo per famiglie

Compagnia Nando e Maila in "Sonata per tubi"

Uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia

Ore 21.15

Parco Urbano del Conca

Ingresso gratuito

Venerdì 5 Agosto

Spettacolo per famiglie

Eccentrici Dadarò in "Incomica"

Due uomini e una donna, amici-rivali-innamorati in corsa verso un traguardo comune: la Felicità! Essere felici è un attimo, una durata effimera, ma nonostante tutto il desiderio di raggiungerla non si placa mai.

Tra gags esilaranti e trucchi sorprendenti i tre personaggi accompagneranno il pubblico nel viaggio della Vita, fatto di cadute e fallimenti, successi e trionfi ma sempre insieme,

Ore 21.15

Parco Urbano del Conca

Ingresso gratuito

Domenica 7 Agosto

II Coppa Città di Morciano - Memorial Maurizio Parma

Evento organizzato dalla nuova Scuderia Automobilistica Morcianese

Raduno alle 8 in piazza del Popolo

Mercoledì 10 Agosto

Notturna - La Notte Bianca delle Stelle

Il magico mondo del Mago di Oz

Con:

The Robot Light Show

MORKS

Teatro dei Cinque Quattrini

La Musica dell'Anima

Elfo Gingillo

Nonno Bolla

Donna Uccello

Marci Mago

Allestimento di di Giada Jade Morri con balle di paglia e luci

Porta la tua cena al sacco, una coperta e goditi la serata nel giardino di paglia

Consigliato a tutti i partecipanti un abbigliamento comodo e di colore bianco... come la luce delle stelle!

Ore 19

Parco Urbano del Conca

Ingresso gratuito

Domenica 21 Agosto

Se amore avrai

Sergio Casabianca omaggia De Gregori e Baglioni;

S.Casabianca voce, A.Zangheri viola, A.Pelliccioni violoncello, M.Guerra tastiera e arrangiamenti

Sergio Casabianca omaggia Baglioni e De Gregori in un concerto acustico con tutti i più grandi successi dei due cantautori più amati d'Italia.

Ore 21.15

Parco Urbano del Conca

Ingresso gratuito

Domenica 28 Agosto

fleurS

Battiato ed esempi affini di scritture

Andrea Amati voce

Stefano Zambardino pianoforte e fisarmonica

Trio d'archi EoS

Ore 21.15

Parco Urbano del Conca

Ingresso gratuito