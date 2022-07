Festival di San Leo, il programma dei concerti della terza settimana

Tre sono gli spettacoli che compongono il cartellone della terza settimana del Festival di San Leo, dedicato quest’anno a Federico da Montefeltro, di cui ricorre il sesto centenario dalla nascita. L’appuntamento è inserito nella nuova rassegna del Festival teatrale de “I Borghi più belli d’Italia” che riunisce gli eventi organizzati nei “Borghi più belli d’Italia” emiliano-romagnoli e il cui sito internet, con l’intero programma, si trova all’indirizzo https://teatroneiborghipiubelliditalia.it/.

Si parte il martedì 19 luglio con il concerto dal titolo “Musiche dal mondo”, eseguite dai Musicanti di Croma: Stefano Nanni, (pianoforte), Giorgio Fabbri (contrabbasso), Gianluca Nanni (batteria e percussioni), Paola Fabris (voce), Lele Il Saraceno (voce). Il concerto si terrà a partire dalle ore 21.30 in Piazza Dante con ingresso gratuito.

Mercoledì 20 luglio, alle ore 21.30, si prosegue al Palazzo Mediceo (piazza Dante) con il Trio Marzi (sax) - Zanchini (fisarmonica) - Zannini (pianoforte) e il loro concerto “Tutte le direzioni”. Il biglietto per il concerto è fissato in 15 euro per l’intero e 10 euro per il ridotto.

Il Festival di San Leo 2022 si concluderà sabato 23 luglio quando, a partire dalle ore 21,30 nella Cattedrale di San Leo (via Cavallotti 25) la Compagnia Nubilio et Sereno metterà in scena “Francesco e il sultano”, opera di teatro musicale con musiche di Marco Bucci e testi di Marco Papeschi. Lo spettacolo è a ingresso gratuito.

Prenotazione e info@sanleo2000.it o 339 5497576 (solo whatsapp) o 0541 926967 con ritiro biglietti all’ingresso