Filippo Dini sale sul palco del Galli con “Locke”

Locke è un uomo borghese: ben vestito, con un buon lavoro, un buon reddito e una bella famiglia. Un giorno esce da un cantiere, si sfila un paio di stivali da lavoro e sale su una bella auto. Così inizia il viaggio di Filippo Dini, protagonista e regista di Locke, trasposizione teatrale del successo cinematografico diretto da Steven Knight, in scena al Teatro Galli venerdì 17 dicembre (ore 21). Dini si cala nel ruolo che sul grande schermo fu affidato a Tom Hardy per raccontare al pubblico il viaggio, fisico e interiore di uomo alle prese con i cambiamenti della vita. Durante questo tragitto in auto, Locke parla al telefono con altre persone svelando se stesso e la sua storia. A casa lo aspettano due figli, una moglie, la partita alla tv, le birre e il barbecue. Il cantiere al quale lavora è la costruzione di un edificio di grande prestigio e per la mattina seguente è prevista “la più grande colata di calcestruzzo dell’edilizia urbana londinese”. Tutti si fidano di lui, ha tutto sotto controllo. Quella notte però Locke non torna a casa. Succede qualcosa che cambierà per sempre la sua esistenza e, per riparare ad un errore commesso, compirà una scelta che distruggerà la sua vita per come l’ha conosciuta e costruita fino a quel momento. Un testo sull’assunzione di responsabilità, sulle conseguenze delle scelte e degli errori compiuti e sull’estrema fragilità degli edifici morali sui quali le persone costruiscono famiglie e sicurezze. Un percorso tra i pensieri e gli stati d’animo di un ‘uomo qualunque’ affidato al talento di Filippo Dini, solo in scena per tutti i cento minuti di spettacolo per un’intensa prova d’attore.

