Nel garden dell'hotel rivive la magia degli Anni 30, show con ospite la voce di Kelly Joyce

Siete pronti a fare un tuffo nel passato e vivere l'atmosfera travolgente degli Anni 30? Il Garden di i-Fame Restaurant ha preparato una serata straordinaria per celebrare il Ferragosto in grande stile: "Fabulous 30’s". Aperitivo con Dj Set (dalle 19 alle 21): la serata inizierà con un entusiasmante aperitivo accompagnato da un Dj Set, che vi farà ballare sulle note dei grandi successi di quel decennio dorato. Preparatevi a scatenarvi e immergervi nell'euforia dei ruggenti anni '30.

Dinner & Show con "Kelly Joyce Quintet & Dancers" (cena dalle ore 19,30 e Performance dalle 21): mentre il tramonto colora il cielo, ci trasferiremo nella magica atmosfera del Dinner & Show. Gustate una cena prelibata con sapori raffinati e abbinamenti impeccabili, mentre la voce inconfondibile di "Kelly Joyce" e il suo quintetto vi cattureranno con le melodie indimenticabili dei grandi classici dell'epoca. E non è finita. Sarete rapiti da una straordinaria performance dei ballerini, che regaleranno eleganti coreografie in perfetto stile anni '30.

Ingresso al Garden con Consumazione per assistere al Concerto: Se desiderate partecipare solo al concerto, avrete l'opportunità di accedere al Garden con una consumazione inclusa. Godetevi la musica, il calore dell'estate e l'atmosfera incantata che solo il Garden di i-Fame può offrire. Affrettatevi a prenotare il vostro posto per questa serata indimenticabile. Rivivete la magia degli anni '30, ballate al ritmo coinvolgente della musica e immergetevi in un'esperienza unica e travolgente.