All’igloo del Bagnino Natale, arriva anche la Befana

Passaggio di testimone per il Bagnino Natale, che nei prossimi giorni lascerà il campo alla Befana.

Sotto la cupola illuminata e riscaldata, il calendario delle attività per bambini cominciato il 6 dicembre si occuperà di calze e colori. Sempre nell’ ottica di rispetto per l’ambiente e riciclo di materiali come stoffa e cartoni, laboratori speciali si svolgeranno in preparazione dell’arrivo della buona vecchietta, che concluderà il periodo di festività di fine anno e di saluto al nuovo.

Ogni pomeriggio, tutti i giorni, dalle 16.30 alle 18.00 i bambini potranno colorare, ritagliare, incollare e costruire i loro manufatti, sempre guidati da artigiani e artisti che insegneranno a realizzare giochi, dipinti e oggetti da portare a casa, fino al 6 gennaio, quando l’arrivo della Befana concluderà il lungo periodo di attività del magico igloo di Piazzale Roosevelt, di fronte al Palazzo Comunale.

La grande festa di sabato 6 gennaio alle ore 16.30 con tanti giochi, sorprese e calze speciali darà l’appuntamento al la prossima edizione degli eventi sotto il magico igloo, che tanti consensi ha riscosso fra i cittadini e i numerosi turisti che hanno visitato Cattolica durante le festività natalizie.

Sempre con un occhio di riguardo al messaggio di sostenibilità ambientale, che è stato il motivo trainante di tutte le attività, i bagnini delle Spigge di Cattolica si dedicheranno a lla promozione in previsione della primavera e dell’estate 2024, che ha in serbo tante novità e sorprese.